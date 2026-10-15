Минэнерго допустило сокращение убытков угольщиков в 2027 году
Убыток российских угольщиков в 2027 году может снизиться втрое, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, показатель будет зависеть в том числе от наращивания вывоза угля.
«Прогнозируем убытки (угольщиков.— "Ъ") на уровне 300–310 млрд по этому году… Если сохранится ценовая конъюнктура и удастся вывоз нарастить, то мы на следующий год планировали бы сокращение убытков до 100 млрд»,— уточнил замглавы Минэнерго на Российской энергетической неделе (цитата по «РИА Новости»).