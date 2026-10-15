Минэнерго допустило сокращение убытков угольщиков в 2027 году

«Прогнозируем убытки (угольщиков.— "Ъ") на уровне 300–310 млрд по этому году… Если сохранится ценовая конъюнктура и удастся вывоз нарастить, то мы на следующий год планировали бы сокращение убытков до 100 млрд»,— уточнил замглавы Минэнерго на Российской энергетической неделе (цитата по «РИА Новости»).