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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
Индустрии

Минэнерго допустило сокращение убытков угольщиков в 2027 году

Убыток российских угольщиков в 2027 году может снизиться втрое, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. По его словам, показатель будет зависеть в том числе от наращивания вывоза угля.
«Прогнозируем убытки (угольщиков.— "Ъ") на уровне 300–310 млрд по этому году… Если сохранится ценовая конъюнктура и удастся вывоз нарастить, то мы на следующий год планировали бы сокращение убытков до 100 млрд»,— уточнил замглавы Минэнерго на Российской энергетической неделе (цитата по «РИА Новости»).
По прогнозу министерства, доля убыточных угольных предприятий по итогам 2026 года составит 70%. Минэнерго считает, что угольная отрасль России уже прошла самый сложный период. За январь—июль убыток отрасли составил 178,2 млрд руб. по сравнению с 225 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.
О ситуации на рынке — в материале «Ъ» «В шахтах окрепли оценки».