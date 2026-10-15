Россия и США не обсуждали продление лицензии на поставки российского дизеля
Цена российского дизтоплива для американского рынка является предметом коммерческих переговоров, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, стороны пока не обсуждали продление лицензии на поставки дизеля после апреля 2027 года.
«Сейчас таких переговоров (о продлении лицензии.— "Ъ") нет. Что касается продления, наверное, сейчас рано говорить. Увидим, как будет ситуация развиваться»,— сказал господин Новак в кулуарах Российской энергетической недели (цитата по ТАСС).
Вице-премьер говорил, что сроки поставок российского дизеля в США зависят от заключения контрактов. Он ожидает первых поставок через две-три недели. Власти рассчитывают, что к концу года Россия займет более 10% мирового рынка дизеля.