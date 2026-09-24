В красноярском Минприроды прошли обыски по делу о нападениях медведей

В Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края провели обыски. Следственные мероприятия связаны с уголовным делом, возбужденным после гибели людей от нападения медведей, заявили ТАСС в региональном СКР.

«Проведены обыски в Министерстве природных ресурсов и лесного комплекса Красноярского края. Изъята документация для расследования уголовного дела»,— рассказали в СКР. О задержаниях пока информации нет.

23 сентября в Красноярском крае возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников местного Минприроды. По данным следствия, чиновники не приняли требуемых мер по регулированию численности медведей. Из-за этого с начала сентября в регионе погибли уже шесть человек. Как писал «Ъ-Сибирь», по всей Сибири отстрелили уже минимум 200 потенциально опасных бурых медведей. Нашествие хищников также фиксируют в регионах Дальнего Востока.

Подробности — в материале «Ъ» «А теперь — мохнатый».