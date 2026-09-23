Уголовное дело завели в Красноярском крае из-за нападения медведей на людей

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 3 ст. 293 УК) в связи с гибелью людей при нападении медведей. Об этом сообщает СУ СКР региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

По версии следствия, на министерство природных ресурсов и лесного комплекса региона были возложены обязанности по учету численности медведей, а также регулированию популяции хищников и принятию мер реагирования при угрозе жизни людей.

При этом в ходе мониторинга было установлено, что численность бурого медведя в Красноярском крае выросла в 2,5 раза — до 26 тыс. особей . Кроме того, поступило свыше 120 сообщений от местных жителей о появлении в населенных пунктах хищника.

«Несмотря на многочисленные сигналы об опасности, должностными лицами министерства и иными уполномоченными должностными лицами не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей», — говорится в сообщении.

По данным регионального СКР, в сентябре на территории Енисейского, Сосновоборского и Ермаковского муниципальных округов края медведи загрызли шесть человек.

Как писал «Ъ-Сибирь», в ночь на 23 сентября медведь напал на сторожа в районе села Потапово Красноярского края. От полученных травм мужчина погиб на месте.

Александра Стрелкова