Коровная вражда

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозорганизациях России в январе—марте 2026 года сократилось на 0,8% год к году, коров — на 1,7%. Эксперты связывают это с продолжающейся консолидацией отрасли и уходом с рынка неэффективных и мелких хозяйств. Дополнительно на отрасли сказываются и противоэпизоотические мероприятия в ряде регионов.

В январе—марте 2026 года поголовье крупного рогатого скота (КРС) в сельхозорганизациях составило 7,3 млн голов, сократившись год к году на 0,8%, следует из данных Росстата. Популяция коров снизилась на 1,7%, до 2,9 млн голов. Среди регионов с большой базой наиболее выраженный спад показала Сибирь. В Новосибирской области поголовье КРС за год потеряло сразу 11%, до 212,9 тыс. голов, коров — 13,1%, до 88 тыс. голов. Заметное сокращение популяции КРС и коров прослеживается в Алтайском крае — на 1,7% и 6,5%, до 255,8 тыс. и 95,4 тыс. голов соответственно.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что снижение поголовья коров в первом квартале текущего года соответствует среднегодовому темпу за последние пять лет. Он связывает это с продолжающейся структурной трансформацией отрасли. В условиях урбанизации и оттока населения из сельской местности сокращается поголовье в мелких и средних хозяйствах, которые замещаются более эффективными крупными комплексами, объясняет он. Наиболее выраженное сокращение коснулось крестьянских фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и хозяйств населения, соглашается партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина.

Топ-10 регионов России по поголовью КРС* в сельхозорганизациях в конце марта 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Поголовье КРС* (тыс.) Изменение год к году (%) Поголовье коров (тыс.) Изменение год к году (%) Татарстан 494,9 –2,3 191,5 2,7 Брянская область 378,9 –4,2 134,8 –3,5 Краснодарский край 347,1 –2,2 122,7 –3,8 Воронежская область 329,1 –0,8 115,7 1,8 Удмуртия 295,1 5,6 117,6 3,5 Алтайский край 255,8 –1,7 95,5 –6,5 Башкирия 236,4 –3,4 93,4 –0,9 Кировская область 221,9 1,2 94,1 –0,6 Новосибирская область 212,9 –11,0 88,0 –13,1 Калужская область 196,8 –3,8 98,1 –3,0 Россия (всего) 7324,3 –0,8 2945,1 –1,7 Открыть в новом окне Топ-10 регионов России по снижению поголовья КРС* в сельхозорганизациях в конце марта 2026 года Выйти из полноэкранного режима Регион Поголовье КРС* (тыс.) Изменение год к году (%) Поголовье коров (тыс.) Изменение год к году (%) Ингушетия 1,5 –49,3 0,7 –48,6 Мурманская область 3,2 –30,4 1,5 –35,2 Севастополь 0,03 –26,1 0,0 –76,7 Хабаровский край 3,3 –24,8 1,3 –33,2 Бурятия 30,2 –22,4 13,6 –19,2 Забайкальский край 13 –20,1 6,8 –21,3 Северная Осетия 5,9 –17,8 2,8 –15,9 Адыгея 4,7 –16,2 2,1 –19,9 Дагестан 67,8 –16,2 38,9 –12,5 Тыва 12,5 –12,8 6,8 –15,1 Открыть в новом окне *Крупный рогатый скот. Источник: Росстат.

Директор центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Андрей Кучеров также отмечает, что снижение поголовья скота — это долгосрочный тренд, отражающий в первую очередь ухудшение экономики производства. Несмотря на некоторое снижение затрат в начале 2026 года, сейчас себестоимость выше прошлогодней примерно на 3%, добавляет эксперт. По его оценке, на конец декабря 2025 года в хозяйствах всех категорий в России было 15,8 млн голов КРС и 7,3 млн коров, что на 4,1% и 3,8% ниже год к году.

Более выраженное снижение поголовья в Сибири связано с тем, что там более слабая экономика у части хозяйств, говорит господин Кучеров. По его словам, в самой Новосибирской области участники рынка прямо указывали на снижение закупочных цен на молоко, подорожание топлива и острый дефицит кадров. На это наложился и ветеринарный фактор. В Сибири сокращение поголовья связано в том числе с проводимыми противоэпизоотическими мероприятиями, направленными на поддержание ветеринарного благополучия, говорит Артем Белов.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что снижение поголовья в отдельных регионах в начале года связано с объективными эпизоотическими причинами. После снятия ограничительных мер и стабилизации ветеринарной обстановки начнется восстановление производственного цикла.

Ситуация носит локальный характер и не отражается на общей ситуации по стране, говорят в министерстве. Глобально корректировка численности КРС может объясняться также повышением эффективности животноводства.

Снижение поголовья коров не отразилось на количестве производства молока. Компенсирующим фактором выступает рост продуктивности действующего поголовья, говорит Артем Белов. По его данным, ежегодно надой молока на одну корову прирастает: в 2025 году увеличение составило 4,8%, до 8,9 тыс. кг, а в первом квартале текущего года в среднем по стране надои на корову увеличились на 2,7%. Сейчас отрасль переходит от экстенсивного роста поголовья к интенсивному за счет генетики, кормов, автоматизации, что позволяет увеличивать надой даже за счет сокращения стада, отмечает Альбина Корягина. Андрей Кучеров не исключает возможные локальные перебои поставок или региональные ценовые всплески там, где спад стада особенно глубокий.

В производстве мяса ситуация отличается. По данным «Рексофт Консалтинг», в 2025 году производство крупного рогатого скота на убой в сельхозорганизациях уже снизилось на 3,8%, до 1,1 млн тонн. По мнению господина Кучерова, дальнейшее снижение выпуска говядины создает ценовые риски для потребителей. Согласно Росстату, на 6 апреля средняя стоимость говядины в России составила 729,6 руб. за 1 кг, прибавив 16,2% год к году. Для сравнения, свинина в то же время подорожала только на 6,1%, до 394,1 руб. за 1 кг.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова