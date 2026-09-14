Галузин: Европа не приемлет мысль о мирных решениях конфликта на Украине

Европа категорически не приемлет мысль о поиске мирного решения конфликта на Украине, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.

По словам господина Галузина, поставки Украине вооружений говорят о том, что «Европа категорически не приемлет саму мысль о поиске мирных развязок кризиса». «Ее цель — сохранение в Киеве агрессивно настроенного русофобского, неонацистского режима»,— сказал он в разговоре с «Известиями».

В пятницу Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд на закупку средств ПВО и противоракетной обороны, а также боеприпасов, беспилотников и средств РЭБ. По информации ЕК, всего на военную поддержку Киева было предусмотрено €28,3 млрд в 2026 году.