Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в заявлении на сайте комиссии.

«Благодаря этому решению Украина теперь может закупать системы Patriot, необходимые для защиты своего воздушного пространства», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Следующий транш составит €4,7 млрд, заявила представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Всего на военную поддержку Украины было предусмотрено €28,3 млрд в 2026 году, которые теперь полностью распределены.

Прежде чем выделить средства, Еврокомиссия проверит контракты на соответствие условиям, установленным в рамках программы и договоренностям со странами ЕС. Средства выделяются в рамках кредита Украине в размере €90 млрд, который включает €30 млрд бюджетной помощи и €60 млрд на оборону в течение 2026-2027 годов. Пакет помощи включает пять исключений из стандартных условий: три касаются произведенных на Украине БПЛА и комплектующих, два — американского оборудования (в том числе ракет PAC-3).