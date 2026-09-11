Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд
Еврокомиссия одобрила передачу Украине дополнительных €6,1 млрд на закупку средств противовоздушной и противоракетной обороны, боеприпасов, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Об этом говорится в заявлении на сайте комиссии.
«Благодаря этому решению Украина теперь может закупать системы Patriot, необходимые для защиты своего воздушного пространства», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Следующий транш составит €4,7 млрд, заявила представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари. Всего на военную поддержку Украины было предусмотрено €28,3 млрд в 2026 году, которые теперь полностью распределены.
Прежде чем выделить средства, Еврокомиссия проверит контракты на соответствие условиям, установленным в рамках программы и договоренностям со странами ЕС. Средства выделяются в рамках кредита Украине в размере €90 млрд, который включает €30 млрд бюджетной помощи и €60 млрд на оборону в течение 2026-2027 годов. Пакет помощи включает пять исключений из стандартных условий: три касаются произведенных на Украине БПЛА и комплектующих, два — американского оборудования (в том числе ракет PAC-3).
Оборонная часть кредита устроена не как свободное финансирование любых закупок: основная схема предполагает покупки у оборонных компаний Евросоюза, а выплаты Киев получает, представив уже заключенные контракты с европейскими компаниями. Для закупок у третьих стран, в первую очередь у США, действует ограничение в 35% средств, поэтому разрешение оплачивать ракеты и комплектующие для Patriot из европейских фондов означает специальное отступление от базового правила, ориентированного на европейское или украинское производство.
Поставки ракет для Patriot планируется проводить через программу PURL, запущенную странами НАТО летом 2025 года: по ней европейские страны и Канада оплачивают поставки американского оружия Украине. Это важно из-за роли Patriot в украинской противовоздушной обороне — вместе с франко-итальянскими SAMP/T это единственные западные комплексы, способные перехватывать российские баллистические ракеты.
Для беспилотников сохраняется иерархия поставщиков: сначала Украина должна в приоритетном порядке закупать их у европейских производителей, и только если те не смогут поставить нужные вооружения, поставщиками становятся другие страны-партнеры. Таким образом, решение сочетает целевое расширение доступа к американскому оборудованию с сохранением условия, что основная часть расходов должна поддерживать производство в ЕС и на Украине.