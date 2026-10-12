Песков: Россия не ищет раскола между США и Европой из-за Украины
12.10.2026, 14:16
Российские власти ищут решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование по Украине, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле положительно оценили усилия переговорщиков США.
«Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенные меры и ответственные решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование»,— сказал господин Песков на брифинге.
Пресс-секретарь уточнил, что Москве импонируют усилия американских переговорщиков. «Мы признательны им за продолжение этих усилий»,— отметил представитель президента.