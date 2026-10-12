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Выпуск газеты №188/П«Ъ» Газета
Мир

Песков: Россия не ищет раскола между США и Европой из-за Украины

12.10.2026, 14:16
Российские власти ищут решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование по Украине, утверждает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле положительно оценили усилия переговорщиков США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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«Мы не ищем здесь раскола, мы ищем действительно действенные меры и ответственные решения, которые позволят выйти на мирное урегулирование»,— сказал господин Песков на брифинге.

Песков об энергетическом перемирии и «Северных потоках»

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Пресс-секретарь уточнил, что Москве импонируют усилия американских переговорщиков. «Мы признательны им за продолжение этих усилий»,— отметил представитель президента.
11 октября президент США Дональд Трамп объявил об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. На какой срок оно устанавливается, он не уточнял. По данным Axios, российские власти пока не давали согласия на это. Кремль официально заявил, что пока продолжает контакты по этому вопросу.
Дмитрий Песков
США. Отношения с Россией
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Украина