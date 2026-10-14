MS NOW: директор ФБР прилетел в Россию
Директор ФБР Кэш Пател прибыл в Россию. Об этом сообщает MS NOW со ссылкой на источники, передает Reuters. У него здесь запланирована встреча, добавили собеседники издания. С кем именно, не уточняется.
О том, что Кэш Пател планирует посетить Россию 14–15 октября, сообщало Politico со ссылкой на источники. Речь шла о визите в Москву и Санкт-Петербург. Принимающей стороной собеседники издания называли ФСБ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 14 октября отказался комментировать информацию о предполагаемом визите. Он добавил, что такие визиты «почти никогда не анонсируются». В последний раз директор ФБР посещал Россию в 2013 году. Тогда должность занимал Роберт Мюллер.