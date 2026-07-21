Politico: глава ФБР Кэш Пател в октябре посетит Россию
Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Пател планирует посетить Россию до конца 2026 года, сообщает Politico со ссылкой на источники. Поездка может быть запланирована на 14—15 октября, добавил собеседник издания.
По информации Politico, в России Кэш Пател планирует посетить Москву и Санкт-Петербург. Принимающей стороной, скорее всего, станет ФСБ. Встретится ли господин Пател с президентом России Владимиром Путиным, неизвестно.
Кэш Пател является ярким сторонником Дональда Трампа, который избрал его на пост главы ФБР. Пател ранее руководил аппаратом Пентагона и был старшим директором по контртерроризму в Совете национальной безопасности. Он известен своей критикой разведслужб и концепции «глубинного государства».
Его назначение было воспринято неоднозначно, поскольку он открыто поддерживал Дональда Трампа, что, по мнению критиков, противоречит принципу независимости главы ФБР. Кэш Пател также обвинял Министерство юстиции и ФБР в предвзятости при расследовании связей администрации Трампа с Москвой. Одновременно СМИ связывали Россию со взломом личной почты Кэша Патела в марте 2026 года, хотя ФБР заявило, что за взломом стоит группировка Handala Hack Team, которую спецслужбы США связывают с иранскими властями.
В целом, визит главы ФБР в Россию является необычным событием, поскольку ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посещал Москву в 2021 году для обсуждения двусторонних отношений, а также ситуации в России, которую он считает опасной и предоставляет возможности для вербовки агентов.
За последний год (к сентябрю 2025 года) число арестов, связанных с Россией в рамках контрразведывательной миссии ФБР, увеличилось на 83%, что свидетельствует о напряженных отношениях между разведывательными органами двух стран.