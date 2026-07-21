Составлено ИИ-Ассистентъ

Кэш Пател является ярким сторонником Дональда Трампа, который избрал его на пост главы ФБР. Пател ранее руководил аппаратом Пентагона и был старшим директором по контртерроризму в Совете национальной безопасности. Он известен своей критикой разведслужб и концепции «глубинного государства».

Его назначение было воспринято неоднозначно, поскольку он открыто поддерживал Дональда Трампа, что, по мнению критиков, противоречит принципу независимости главы ФБР. Кэш Пател также обвинял Министерство юстиции и ФБР в предвзятости при расследовании связей администрации Трампа с Москвой. Одновременно СМИ связывали Россию со взломом личной почты Кэша Патела в марте 2026 года, хотя ФБР заявило, что за взломом стоит группировка Handala Hack Team, которую спецслужбы США связывают с иранскими властями.

В целом, визит главы ФБР в Россию является необычным событием, поскольку ранее директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посещал Москву в 2021 году для обсуждения двусторонних отношений, а также ситуации в России, которую он считает опасной и предоставляет возможности для вербовки агентов.

За последний год (к сентябрю 2025 года) число арестов, связанных с Россией в рамках контрразведывательной миссии ФБР, увеличилось на 83%, что свидетельствует о напряженных отношениях между разведывательными органами двух стран.