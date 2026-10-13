Аэропорт Эр-Рияда закрыли до конца недели
13.10.2026, 15:43
Власти Саудовской Аравии сообщили, что международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде не будет работать до субботы. Это связано с последствиями ракетных ударов и атак беспилотников со стороны йеменских хуситов. Как сообщает агентство Reuters, авиакомпании уже отменили соответствующие рейсы.
Управление гражданской авиации королевства объяснило временное закрытие аэропорта необходимостью «проведения процедур по обеспечению безопасности и операционной готовности» второго по величине воздушного хаба страны. Возобновление работы аэропорта запланировано на 21:00 17 октября, если не возникнет каких-либо обстоятельств, которые вынудят отложить открытие.
С начала октября хуситы не менее пяти раз атаковали аэропорт имени короля Халида. В результате погибли как минимум 18 человек, в том числе граждане других государств, более 330 человек пострадали. Атака 10 октября стала самой смертоносной с 2015 года.
В обычных условиях через аэропорт Эр-Рияда проходит около 40,8 млн пассажиров в год или 112 тыс.— в день. На него приходится 29% всех пассажирских авиаперевозок Саудовской Аравии.