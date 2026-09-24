Ставка на сбережения
Поддержать рост ВВП призвано потребление домохозяйств
Согласно обновленному макропрогнозу на 2027–2029 годы, Минэкономики предполагает, что после нескольких лет прежнего инвестиционного подъема рост экономики поддержат прежде всего расходы граждан. В 2026 году инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%, а потребление домохозяйств увеличится на 4,1% при росте реальных располагаемых доходов лишь на 1%. В 2027 году валовое накопление основного капитала не изменится, а потребление вырастет еще на 2,4% при увеличении доходов на 1,4%. Этот разрыв должно компенсировать снижение доли доходов, направляемых на сбережения.
Глава Минэкономики Максим Решетников представил правительству видение своего ведомства о направлениях развития экономики РФ в следующие три года
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Как следует из обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономики, норма сбережений упадет с рекордных 16,6% в 2025 году до 9,5% в 2026-м, после чего будет плавно снижаться до 7,5% к 2029 году. Это не обязательно означает сокращения накоплений населения в абсолютном выражении: в ведомстве рассчитывают, что домохозяйства будут тратить большую часть текущих доходов. Такое поведение потребителей в начале следующей трехлетки заметно отличается от прогнозов ЦБ — более слабое потребление и менее глубокий спад капвложений.
Глава Минэкономики Максим Решетников, представляя 24 сентября на заседании правительство базовый сценарий прогноза, назвал его умеренно-консервативным.
Ведомство ожидает роста ВВП на 0,6% в 2026 году, в 2027-м — на 1,4%, в 2028-м — на 1,9%, а в 2029-м — на 2,4%.
Оценка на этот год укладывается в диапазон ЦБ 0–1% и близка к консенсусу опрошенных регулятором экономистов — 0,5%. На 2027 год Минэкономики, напротив, консервативнее ЦБ с его диапазоном роста ВВП в 1,5–2,5%, но оптимистичнее консенсуса в 1,2%.
Потребительский спрос в 2026 году должен вырасти на 4,1% вместо ожидавшихся в мае 1,2%, а в 2027-м — на 2,7% вместо 2,4%. Представитель Минэкономики объясняет пересмотр тем, что рост зарплат замедляется медленнее, чем предполагалось, а норма сбережений снижается быстрее. ЦБ ожидает увеличения потребления лишь на 1,5–2,5% в 2026 году и на 1–2% в 2027-м.
Вместо снижения инвестиций на 1,5% в 2026 году Минэкономики теперь ждет падения на 5,4%, а оценка роста на 2027 год уменьшена с 2% до 0,2%. Представитель ведомства объясняет это тем, что «инерционная коррекция» продлилась дольше ожидавшегося из-за общей неопределенности, «инфраструктурных рисков» и изменения прогноза ключевой ставки. Показатель валового накопления основного капитала снижается на 5,3% в 2026 году и не меняется в 2027-м. ЦБ же рассчитывает на его динамику от минус 1,5% до плюс 0,5% в этом году и на рост в 2–4% в 2027-м.
Ускорение ВВП в 2027 году должно произойти благодаря прекращению падения капвложений, восстановлению выпуска и экспорта, росту реальной зарплаты на 1,8%, располагаемых доходов на 1,4% и потребления домохозяйств на 2,4%.
После сокращения промпроизводства на 0,2% в 2026 году ожидается его рост на 2,2% в 2027-м. В обработке — ускорение с 0,6% до 3,1% за счет выхода из заметного падения выпуска машин и оборудования, химии, а также ускоренного производства автомобилей. Товарный экспорт перейдет от снижения на 0,9% к росту на 2,5%. Часть внутреннего спроса будет покрыта импортом: его товарный объем в реальном выражении увеличится на 1,2% в 2026 году и на 2,4% в 2027-м. Профицит текущего счета при этом сократится с $45,4 млрд в 2026 году до $15,7 млрд в 2027-м, торговый — с $120,8 млрд до $90,7 млрд. ЦБ ожидает в 2027 году более заметные профициты — $25 млрд и $99 млрд соответственно.
Еще одно условие базового прогноза — быстрое снижение инфляции. Ее оценка на конец 2026 года повышена с 5,2% до 6,8%. Представитель Минэкономики связывает пересмотр прежде всего с ценами на топливо и их частичным «переносом по цепочке». Уже в 2027 году инфляция должна вернуться к 4%, хотя рубль ослабнет в среднем с 79,5 руб./$ до 87,4 руб./$. ЦБ также прогнозирует инфляцию в 2027 году в 4%, консенсус — 4,6%.
В 2028–2029 годах инвестиции должны вернуться к росту на 2,5–3%, но к концу периода их объем лишь немного превысит уровень 2025 года. Потребление домохозяйств за четыре года увеличится почти на 12%, ВВП — на 6,4%, доля потребления домохозяйств в нем — с 51,3% до 52,6%. Доля валового накопления основного капитала почти не изменится — 23,4% против 23,3% в 2025 году. Так, сдвиг экономики к потреблению сохранится и после начала восстановления инвестиций.
Исполнение такого сценария осложняют решения о новых изъятиях из доходов домохозяйств, запланированные на бюджетную трехлетку.
В результате заложенное Минэкономики снижение нормы сбережений не обязательно полностью превратится в дополнительный спрос — часть высвобождаемых средств потребуется для оплаты возросших обязательных платежей (включая индексацию тарифов ЖКХ на 11% с июля 2027 года), а НДС на зарубежные покупки может увеличить цены или изменить структуру потребления. Риски такой конструкции отчасти отражены в консервативном варианте прогноза, который показывает последствия ослабления потребительского и инвестиционного спроса при сохранении повышенного роста цен. Этот сценарий предполагает рост ВВП в 2027 году в 0,7% при спаде инвестиций еще на 0,8% и инфляции на уровне 5,3%.