Ставка на сбережения

Согласно обновленному макропрогнозу на 2027–2029 годы, Минэкономики предполагает, что после нескольких лет прежнего инвестиционного подъема рост экономики поддержат прежде всего расходы граждан. В 2026 году инвестиции в основной капитал сократятся на 5,4%, а потребление домохозяйств увеличится на 4,1% при росте реальных располагаемых доходов лишь на 1%. В 2027 году валовое накопление основного капитала не изменится, а потребление вырастет еще на 2,4% при увеличении доходов на 1,4%. Этот разрыв должно компенсировать снижение доли доходов, направляемых на сбережения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Минэкономики Максим Решетников представил правительству видение своего ведомства о направлениях развития экономики РФ в следующие три года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Глава Минэкономики Максим Решетников представил правительству видение своего ведомства о направлениях развития экономики РФ в следующие три года

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Как следует из обновленного прогноза социально-экономического развития Минэкономики, норма сбережений упадет с рекордных 16,6% в 2025 году до 9,5% в 2026-м, после чего будет плавно снижаться до 7,5% к 2029 году. Это не обязательно означает сокращения накоплений населения в абсолютном выражении: в ведомстве рассчитывают, что домохозяйства будут тратить большую часть текущих доходов. Такое поведение потребителей в начале следующей трехлетки заметно отличается от прогнозов ЦБ — более слабое потребление и менее глубокий спад капвложений.

Глава Минэкономики Максим Решетников, представляя 24 сентября на заседании правительство базовый сценарий прогноза, назвал его умеренно-консервативным.

Ведомство ожидает роста ВВП на 0,6% в 2026 году, в 2027-м — на 1,4%, в 2028-м — на 1,9%, а в 2029-м — на 2,4%.

Оценка на этот год укладывается в диапазон ЦБ 0–1% и близка к консенсусу опрошенных регулятором экономистов — 0,5%. На 2027 год Минэкономики, напротив, консервативнее ЦБ с его диапазоном роста ВВП в 1,5–2,5%, но оптимистичнее консенсуса в 1,2%.

Потребительский спрос в 2026 году должен вырасти на 4,1% вместо ожидавшихся в мае 1,2%, а в 2027-м — на 2,7% вместо 2,4%. Представитель Минэкономики объясняет пересмотр тем, что рост зарплат замедляется медленнее, чем предполагалось, а норма сбережений снижается быстрее. ЦБ ожидает увеличения потребления лишь на 1,5–2,5% в 2026 году и на 1–2% в 2027-м.

Вместо снижения инвестиций на 1,5% в 2026 году Минэкономики теперь ждет падения на 5,4%, а оценка роста на 2027 год уменьшена с 2% до 0,2%. Представитель ведомства объясняет это тем, что «инерционная коррекция» продлилась дольше ожидавшегося из-за общей неопределенности, «инфраструктурных рисков» и изменения прогноза ключевой ставки. Показатель валового накопления основного капитала снижается на 5,3% в 2026 году и не меняется в 2027-м. ЦБ же рассчитывает на его динамику от минус 1,5% до плюс 0,5% в этом году и на рост в 2–4% в 2027-м.

Ускорение ВВП в 2027 году должно произойти благодаря прекращению падения капвложений, восстановлению выпуска и экспорта, росту реальной зарплаты на 1,8%, располагаемых доходов на 1,4% и потребления домохозяйств на 2,4%.

После сокращения промпроизводства на 0,2% в 2026 году ожидается его рост на 2,2% в 2027-м. В обработке — ускорение с 0,6% до 3,1% за счет выхода из заметного падения выпуска машин и оборудования, химии, а также ускоренного производства автомобилей. Товарный экспорт перейдет от снижения на 0,9% к росту на 2,5%. Часть внутреннего спроса будет покрыта импортом: его товарный объем в реальном выражении увеличится на 1,2% в 2026 году и на 2,4% в 2027-м. Профицит текущего счета при этом сократится с $45,4 млрд в 2026 году до $15,7 млрд в 2027-м, торговый — с $120,8 млрд до $90,7 млрд. ЦБ ожидает в 2027 году более заметные профициты — $25 млрд и $99 млрд соответственно.

Еще одно условие базового прогноза — быстрое снижение инфляции. Ее оценка на конец 2026 года повышена с 5,2% до 6,8%. Представитель Минэкономики связывает пересмотр прежде всего с ценами на топливо и их частичным «переносом по цепочке». Уже в 2027 году инфляция должна вернуться к 4%, хотя рубль ослабнет в среднем с 79,5 руб./$ до 87,4 руб./$. ЦБ также прогнозирует инфляцию в 2027 году в 4%, консенсус — 4,6%.

В 2028–2029 годах инвестиции должны вернуться к росту на 2,5–3%, но к концу периода их объем лишь немного превысит уровень 2025 года. Потребление домохозяйств за четыре года увеличится почти на 12%, ВВП — на 6,4%, доля потребления домохозяйств в нем — с 51,3% до 52,6%. Доля валового накопления основного капитала почти не изменится — 23,4% против 23,3% в 2025 году. Так, сдвиг экономики к потреблению сохранится и после начала восстановления инвестиций.

Исполнение такого сценария осложняют решения о новых изъятиях из доходов домохозяйств, запланированные на бюджетную трехлетку.

В результате заложенное Минэкономики снижение нормы сбережений не обязательно полностью превратится в дополнительный спрос — часть высвобождаемых средств потребуется для оплаты возросших обязательных платежей (включая индексацию тарифов ЖКХ на 11% с июля 2027 года), а НДС на зарубежные покупки может увеличить цены или изменить структуру потребления. Риски такой конструкции отчасти отражены в консервативном варианте прогноза, который показывает последствия ослабления потребительского и инвестиционного спроса при сохранении повышенного роста цен. Этот сценарий предполагает рост ВВП в 2027 году в 0,7% при спаде инвестиций еще на 0,8% и инфляции на уровне 5,3%.

Артем Чугунов, Евгения Крючкова