В Евросоюзе не увидели признаков прекращения передачи Украине разведданных США
В Евросоюзе не видят никаких признаков того, что США перестали предоставлять Украине разведданные. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью, передает The Guardian.
В ЕС изучают сообщения об ограничении работы спутникового интернета Starlink для вооруженных сил Украины, добавила Паула Пинью. Однако по этому вопросу пока не хватает информации, сказала она. Как сообщал Reuters, SpaceX ограничила работу Starlink для ВСУ при скорости ракет и беспилотников выше 160 км/ч, что затрудняет навигацию.
По информации Financial Times, спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией на прошлой неделе пригрозили лишить Украину разведданных, если ВСУ продолжат бить по российским нефтеперерабатывающим заводам. Президент США Дональд Трамп заявлял, что американская разведка продолжает делиться информацией с Украиной.