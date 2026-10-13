Трамп: США продолжают делиться разведданными с Украиной
13.10.2026, 18:48
Разведка США продолжает делиться полученной информацией с Украиной. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Нет, мы не делали этого. Мы помогаем им»,— сказал господин Трамп журналистам. Так он ответил на вопрос о том, прекратил ли Вашингтон делиться разведывательной информацией с Киевом.
По данным американских СМИ, представители США на переговорах с Украиной в Майами пригрозили прекратить обмениваться разведданными, если ВСУ не перестанут атаковать российские НПЗ. Так администрация Дональда Трампа рассчитывала поддержать мировые цены на топливо.
Источник Financial Times утверждает, что Киев намерен продолжить атаковать энергетическую инфраструктуру России. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не получил от партнеров разведданные о пуске ракет в ночь на 13 октября.