Скворцов Владимир Юрьевич

После этого до 2002 года работал в инвестиционно-банковской группе «НИКойл». В частности, до 2000 года занимал пост гендиректора брокерской компании, затем — исполнительного директора бизнес-направления инвестиционного банковского обслуживания группы. В мае 2002 года пришел в «АльфаСтрахование» на должность гендиректора группы. С января 2014 года — член наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп».