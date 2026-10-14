Акционерное общество «АльфаСтрахование»

Согласно отчетности по МСФО, в 2025 году чистая прибыль группы выросла на 22%, до 40,95 млрд руб. По итогам года собственный капитал компании составил 140,8 млрд руб., активы — 728,8 млрд руб., увеличившись за год на 30%. К основным направлениям деятельности относятся добровольное имущественное страхование (48% от сборов), личное страхование (27%) и ОСАГО (25%). По итогам первого полугодия 2026 года «АльфаСтрахование» занимает второе место на рынке страхования не жизни со сборами более 118,1 млрд руб. и 15 млн действующих договоров.