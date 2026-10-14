Песков: работа по урегулированию на Украине ведется в дискретном режиме
На повестке дня сейчас нет согласованных международных встреч по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, работа над урегулированием конфликта ведется непублично.
«Эта работа ведется в дискретном режиме и будет продолжена в дискретном режиме»,— сказал представитель президента на брифинге.
Таким образом господин Песков отреагировал на публикацию The Washington Post о том, что США и Европа разрабатывают совместный мирный план по урегулированию конфликта на Украине, включающий четыре основных пункта. Дональд Трамп утверждает, что Владимир Путин заинтересован в достижении сделки больше, чем Владимир Зеленский. При этом господин Трамп считает, что для завершения конфликта необходимо провести встречу президентов России и США.