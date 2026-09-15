«Вкусвилл» проверил шаурму после сообщений о кишечной палочке

Сеть магазинов «Вкусвилл» провела внутреннюю проверку после сообщения Роспотребнадзора об обнаружении кишечной палочки в шаурме. В компании заявили ТАСС, что получили обращение в момент, когда срок годности той партии истек и продукции не было в продаже. В других партиях продукта не выявили нарушений.

Telegram-канал Mash писал, что жителя Москвы госпитализировали после того, как он съел шаурму с говядиной из «Вкусвилла». Молодому человеку диагностировали бактериальный гастроэнтерит. После этого Роспотребнадзор провел контрольную закупку продукции и после лабораторного исследования выявил бактерии группы кишечной палочки.

Во «Вкусвилле» уточнили, что покупатель не обращался к ним напрямую, других жалоб не было. Представители сети добавили, что проведут дополнительный аудит производителя еды «Кейтеринг технолоджи». Компания также усилила санитарно-гигиенический контроль.