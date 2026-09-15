«Вкусвилл» проверил шаурму после сообщений о кишечной палочке
Сеть магазинов «Вкусвилл» провела внутреннюю проверку после сообщения Роспотребнадзора об обнаружении кишечной палочки в шаурме. В компании заявили ТАСС, что получили обращение в момент, когда срок годности той партии истек и продукции не было в продаже. В других партиях продукта не выявили нарушений.
Telegram-канал Mash писал, что жителя Москвы госпитализировали после того, как он съел шаурму с говядиной из «Вкусвилла». Молодому человеку диагностировали бактериальный гастроэнтерит. После этого Роспотребнадзор провел контрольную закупку продукции и после лабораторного исследования выявил бактерии группы кишечной палочки.
Во «Вкусвилле» уточнили, что покупатель не обращался к ним напрямую, других жалоб не было. Представители сети добавили, что проведут дополнительный аудит производителя еды «Кейтеринг технолоджи». Компания также усилила санитарно-гигиенический контроль.
В готовой еде контроль разделен по этапам: основной массив рисков возникает на производстве, где поставщик работает с ингредиентами и упаковывает продукт, а сеть отвечает за соблюдение холодовой цепи и температурного режима на своем участке. Поэтому дополнительный аудит «Кейтеринг технолоджи» со стороны «Вкусвилла» направлен на производственную часть, где формируется основная масса санитарных рисков.
Такое разделение означает, что аудит поставщика не отменяет собственных обязанностей сети по обращению и хранению готовой еды: соблюдение температурного режима и холодовой цепи остается зоной ответственности «Вкусвилла» на его участке цепи. Выявление кишечной палочки в партии шаурмы, таким образом, затрагивает обе стороны: производителя — через проверку производственных процессов, а сеть — через контроль условий хранения и продажи готовой продукции.