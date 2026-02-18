Роспотребнадзор начал проверку «Вкусвилла» после заражения детей сальмонеллезом

Московское управление Роспотребнадзора начало проверку после случаев заболевания сальмонеллезом в Москве — двум мальчикам поставили такой диагноз после того, как они съели пельмени из «Вкусвилла». Об этом ведомство узнало через автоматизированную систему учета инфекционных болезней, сообщила RTVI пресс-служба Роспотребнадзора.

По информации Telegram-канала «Shot Проверка», мальчиков 10 и 15 лет госпитализировали 12 февраля. Накануне дети ели пельмени с говядиной из «Вкусвилла». Они двое суток находились в критическом состоянии с температурой 40 градусов и лихорадкой. По результатам анализов пациентам поставили диагноз сальмонеллез. Сейчас они остаются в больнице под наблюдением врачей.

Во время расследования Роспотребнадзор выяснил, что пельмени были изготовлены 27 января 2026 года на предприятии ООО «Гурман». Ведомство выдало предписание «Вкусвиллу» приостановить реализацию этой партии и отобрать пробы для лабораторных исследований в Центре гигиены и эпидемиологии Москвы.

«Вкусвилл» пообещал провести внеплановый аудит. После поступления обращения от семьи мальчиков компания запросила документы с расходами на их лечение, чтобы возместить затраты. Семье также предложили направить подарочную корзину с продуктами.