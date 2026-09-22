«Вкусвилл» провел проверку после сообщений об отравлении покупателя малиной

Компания «Вкусвилл» провела лабораторные исследования партий малины и условий ее хранения у поставщика после сообщений об отравлении покупателя. Сеть не выявила нарушений, но обещала усилить контроль, сообщила ТАСС пресс-служба компании.

«Нам искренне жаль, что покупатель столкнулся с такой ситуацией, — отметили в компании. — Если у кого-то из покупателей возникают вопросы по качеству, мы всегда готовы оперативно заменить товар или вернуть деньги».

Проверка партий от 8 августа и 2 сентября не выявила нарушений. Органолептические показатели в норме, физико-химические показатели — ниже допустимого уровня, отметили во «Вкусвилле». Аудиторы также удостоверились, что у поставщика ягоды хранятся в холодильниках при установленной для свежей продукции температуре.

Компания признала, что в рассматриваемом случае визуального контроля упаковки могло оказаться недостаточно. «Вкусвилл» пообещал усилить входной контроль малины при приемке, а также ввести дополнительные проверки при комплектации заказов.

Сегодня Telegram-канал Baza сообщил, что сети «Вкусвилл» объявили предостережение из-за сильного отравления малиной от производителя ООО «Гарантия». По данным канала, у покупателя появились лихорадка, тошнота и слабость. Baza также заявила, что покупатели ранее неоднократно жаловались на малину в сети «Вкусвилл».