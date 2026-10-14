МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2026 год

МЭА также ухудшило прогноз по предложению нефти в 2026 году на 60 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. По оценке МЭА, рост потребления нефти перейдет к положительной динамике не раньше марта 2027 года. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года мировой спрос на нефть составит 102,3 млн б/с против 104,9 млн б/с в 2025 году. В 2027 году агентство прогнозирует спрос на нефть на уровне 104,3 млн б/с.