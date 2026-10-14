МЭА понизило прогноз спроса на нефть в мире на 2026 год
14.10.2026, 11:39
Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает снижения спроса на нефть в 2026 году на 2,6 млн баррелей в сутки (б/с) из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, следует из октябрьского отчета агентства. Прогноз был снижен на 100 тыс. б/с по сравнению с сентябрем, когда МЭА говорило о снижении спроса на 2,5 млн б/с.
По данным агентства, в третьем квартале 2026 года объемы поставок сократились на 3,7 млн б/с по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Показатель улучшился после спада на 5 млн б/с во втором квартале. «В течение большей части первых шести месяцев конфликта (на Ближнем Востоке.—"Ъ") мировой спрос оставался на уровне, близком к показателям 2019 года, но сейчас ожидается его рост на фоне наращивания поставок из стран Персидского залива»,— уточнили в МЭА (цитата по ТАСС).
МЭА также ухудшило прогноз по предложению нефти в 2026 году на 60 тыс. б/с, до 100,7 млн б/с. По оценке МЭА, рост потребления нефти перейдет к положительной динамике не раньше марта 2027 года. Аналитики ожидают, что по итогам 2026 года мировой спрос на нефть составит 102,3 млн б/с против 104,9 млн б/с в 2025 году. В 2027 году агентство прогнозирует спрос на нефть на уровне 104,3 млн б/с.
В марте страны МЭА договорились высвободить рекордное количество нефти (400 млн баррелей) из стратегических запасов, чтобы стабилизировать энергетический кризис, начавшийся из-за блокады Ормузского пролива. В октябре в МЭА решили ускорить высвобождение нефти из стратегических резервов.