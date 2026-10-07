Участники МЭА договорились ускорить высвобождение запасов нефти

По данным самой организации, суммарные запасы стран-участниц сейчас составляют около 1,1 млрд баррелей топлива, из которых свыше 200 млн баррелей — дизель. «МЭА готово выпустить на рынок дополнительные запасы этой нефти, если и когда это потребуется»,— добавили в агентстве.