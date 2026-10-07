Участники МЭА договорились ускорить высвобождение запасов нефти
07.10.2026, 20:24
Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) поддержали решение ускорить высвобождение нефти из стратегических резервов. При необходимости будут высвобождены дополнительные объемы топлива. Приоритет в таком случае будет отдан дизельному топливу, указано в пресс-релизе МЭА.
По данным самой организации, суммарные запасы стран-участниц сейчас составляют около 1,1 млрд баррелей топлива, из которых свыше 200 млн баррелей — дизель. «МЭА готово выпустить на рынок дополнительные запасы этой нефти, если и когда это потребуется»,— добавили в агентстве.
В марте страны МЭА договорились высвободить рекордное количество нефти (400 млн баррелей) из стратегических запасов, чтобы стабилизировать энергетический кризис, начавшийся из-за блокады Ормузского пролива. С того момента на рынки поступило уже 325 млн баррелей.