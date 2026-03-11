Страны МЭА согласились высвободить 400 млн баррелей нефти

Страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) договорились о поставке на мировой рынок 400 млн баррелей нефти из своих стратегических запасов. Как следует из релиза на сайте МЭА, решение принято на внеочередном совещании членов организации с целью снизить ценовую напряженность, вызванную военным конфликтом на Ближнем Востоке.

Высвобождаемый объем составит треть от совокупных стратегических резервов стран МЭА, которые превышают 1,2 млрд баррелей. Сроки поставок будут зависеть от национальных обстоятельств каждого государства-участника. Кроме того, к этой мере подключатся некоторые страны, не входящие в агентство, которые также готовы задействовать свои резервы.

В распоряжении членов МЭА помимо стратегических запасов имеется еще 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в государственной собственности.

11 марта министры энергетики стран «Группы семи» заявили о готовности принять в координации с МЭА все необходимые меры для борьбы с ростом цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке. Решение о масштабном высвобождении нефти стало реакцией на резкий скачок цен, последовавший за эскалацией конфликта между США, Израилем и Ираном, который создал угрозу стабильности глобальных поставок энергоносителей.