Число пассажиров «Ижавиа» после лишения сертификата упадет вдвое в 2026 году

Вместе с тем снизится и число пассажиров, обслуженных аэропортом Ижевска за указанный период, — с 865,9 до 650 тыс. человек. Власти Удмуртии ожидают, что после возвращения сертификата эксплуатанта показатели по «Ижавиа» в 2027 году увеличатся до 972 тыс. пассажиров, по аэрогавани — до 882 тыс.