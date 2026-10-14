Число пассажиров «Ижавиа» после лишения сертификата упадет вдвое в 2026 году
Власти Удмуртии представили в Совфеде плановую модель развития авиакомпании
Обновлено14.10.2026, 09:11
Лишение сертификата «Ижавиа» приведет к снижению количества перевезенных пассажиров в 2026 году на 55,3% при сравнении с фактическим результатом 2025-го — с 671,4 до 300 тыс. человек. Такие данные следуют из плановой модели развития авиакомпании, представленной на заседании комитета Совфеда по экономической политике 13 октября.
Вместе с тем снизится и число пассажиров, обслуженных аэропортом Ижевска за указанный период, — с 865,9 до 650 тыс. человек. Власти Удмуртии ожидают, что после возвращения сертификата эксплуатанта показатели по «Ижавиа» в 2027 году увеличатся до 972 тыс. пассажиров, по аэрогавани — до 882 тыс.
Напомним, на заседании комитета Совфеда врио главы Удмуртии Ольга Абрамова презентовала перспективы развития «Ижавиа». Количество самолетов «Боинг» планируется нарастить с двух до четырех, «Яков», напротив, сократить с четырех до двух. Международный пункт пропуска откроется в аэропорту Ижевска в декабре 2026 года. Среди направлений, которые рассматриваются для полетов из Ижевска, — Стамбул, Анталья, Шарм-эш-Шейх, Хургада, Абу-Даби, Ташкент, Бишкек, Худжанд, Ош, Баку и Душанбе. Кроме того, в 2027-2030 годах запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы за 6,1 млрд руб.
«Ижавиа» — региональная авиакомпания (100% акций принадлежит миндортрансу Удмуртии, АО владеет также аэропортом Ижевска). Среди пассажирских направлений — Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Сочи и другие города РФ. 1 августа «Ижавиа» прекратила обслуживать свою программу полетов из-за аннуляции сертификата эксплуатанта Росавиацией. Основание — в трехмесячный срок не были устранены «критические несоответствия по функционированию системы управления безопасностью полетов (СУБП)». На часть направлений вышли замещающие авиаперевозчики, включая «Аэрофлот», S7 Airlines, «Азимут», Nordwind и др. На посту руководителя авиапредприятия Александра Синельникова в августе в качестве врио сменил Руслан Набиев. Весной правительство Удмуртии заявило о приватизации авиакомпании и аэропорта Ижевска. Местные власти намерены получить новый сертификат в ноябре.