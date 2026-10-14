Премьер Латвии заявил о невозможности запретить транзит российского зерна
14.10.2026, 08:40
Латвия не может запретить транзит российского зерна через свою территорию, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс. Он также признал невозможным повышение на 300% платы за использование железнодорожной инфраструктуры для перевозки зерна.
По словам господина Кулбергса, российское зерно до сих пор не подвергалось никаким санкциям. При этом он уточнил, что уже купленное зерно «принадлежит вовсе не России, а стратегическим партнерам Латвии» — США, Швейцарии, Японии. «Именно они, крупнейшие корпорации мира, покупают это зерно»,— подчеркнул политик (цитата по LSM).
Как пояснил Андрис Кулбергс, Евросоюз (ЕС) обладает исключительным правом как на введение подобных тарифов, так и на решение вопросов транзита. Отдельные страны «могут делать это при определенных условиях, но это сопряжено с рисками», отметил он. Запрет на транзит может грозить Латвии судебными исками на сумму от €200 млн до €800 млн. Латвийские власти хотят вынести эти вопросы на обсуждение в Брюсселе, чтобы можно было обсудить введение общего запрета в ЕС.