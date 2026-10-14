Премьер Латвии заявил о невозможности запретить транзит российского зерна

Как пояснил Андрис Кулбергс, Евросоюз (ЕС) обладает исключительным правом как на введение подобных тарифов, так и на решение вопросов транзита. Отдельные страны «могут делать это при определенных условиях, но это сопряжено с рисками», отметил он. Запрет на транзит может грозить Латвии судебными исками на сумму от €200 млн до €800 млн. Латвийские власти хотят вынести эти вопросы на обсуждение в Брюсселе, чтобы можно было обсудить введение общего запрета в ЕС.