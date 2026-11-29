Атаки БПЛА на регионы России к утру 29 ноября. Главное
Белгородская область
Губернатор Александр Шуваев сообщил о пяти пострадавших мирных жителях за сутки. Все раненые получают необходимую медицинскую помощь.
Четверым жителям понадобилась помощь медиков из-за перенесенного стресса.
Московский регион
В сторону Московского региона летели 542 украинских беспилотника, большая часть из них были нейтрализованы на дальних подступах.105 беспилотников уничтожены на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Орловская область
Над Орловской областью были уничтожены 15 БПЛА. Об этом сообщило местное издание «ОрелТаймс» со ссылкой на губернатора региона Андрея Клычкова.
В одном из населенных пунктов Орловского муниципального округа оказались повреждены окна в квартирах жилых домов.
Информации о пострадавших не поступало.
Ростовская область
Над Ростовской областью уничтожено более 80 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере «Макс».
Беспилотники были сбиты в Новошахтинске, а также в Боковском, Верхнедонском, Каменском, Красносулинском, Миллеровском, Усть-Донецком, Чертковском и Шолоховском районах.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Рязанская область
Над Рязанской областью были уничтожены четыре БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в «Максе».
В результате происшествия никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано.
Самарская область
Тольятти подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших, городская инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщил в «Максе» глава Тольятти Илья Сухих.
На местах падения беспилотников развернули работу экстренные службы. Информация о масштабах возможных повреждений и последствиях происшествия уточняется.
Ульяновская область
Над Ульяновской областью перехвачены и уничтожены 12 беспилотников. БПЛА упали на территории Новоспасского, Цильнинского и Николаевского районов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
Пострадавших и повреждений имущества нет.
В Ульяновской области с 5:05 до 6:42 (мск+1) действовал режим ракетной опасности. В местном аэропорту с 2:44 до 6:52 вводились ограничения на прием и отправление самолетов.