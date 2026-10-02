Пшеница сбилась с пути

Первой прибалтийской страной, запретившей транзит российского зерна, стала Эстония. Аналогичным образом могут поступить Латвия и Литва и если это произойдет, то Россия лишится канала, через который за рубеж отправляется 12% от совокупного объема зернового экспорта. Переориентировать эти потоки сейчас практически некуда, и шансов у российской стороны оспорить решение прибалтийских стран немного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Правительство Эстонии утвердило запрет на транзит российского и белорусского зерна через территорию страны, сообщил Reuters. Решение принято на основании закона о международных санкциях. Ранее в МИД Эстонии заявляли о намерениях прекратить поставки российского зерна через порты прибалтийских стран. В эстонском министерстве уточнили, что эта деятельность ведется совместно с Латвией и Литвой.

В Эстонии есть два крупных зерновых терминала — в портах Мууга и Силламяэ.

В этом сезоне, по словам собеседника “Ъ” на аграрном рынке, отгрузки российского зерна через эти терминалы еще не велись. Но в октябре должны были отправиться первые крупные партии пшеницы, говорит он.

Решение эстонских властей страны можно рассматривать скорее как политическое, замечают в «Совэконе». Сами владельцы инфраструктуры в работе с российскими экспортерами, вероятно, заинтересованы. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что обычно зерновые терминалы в портах Прибалтики недозагружены.

В целом роль портов прибалтийских стран в зерновом экспорте возросла после разрушений портовой инфраструктуры и ограничения судоходства в Азово-Черноморском бассейне, считавшегося основным для поставок аграрных грузов из РФ. Их выбытие создало профицит продукции зерна внутри России, вынудив аграриев продавать его дешевле себестоимости (см. “Ъ” от 26 августа). Часть поставок, в первую очередь в Иран, переориентировалась на порты Астрахани и Каспийского моря. Но здесь проблемой стало увеличение ставок фрахта в 2,3 раза в годовом выражении.

Согласно прогнозу Россельхозбанка, который привел Telegram-канал «Агрономика», в 2026 году доля портов Азово-Черноморского бассейна в структуре экспорта зерна составит 63%, потеряв за год 18 процентных пунктов. Доля Каспийского бассейна вырастет с 5% до 8%, а Балтийского — более чем в три раза, с 4% до 13%.

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Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что в сентябре 2026 года через порты Прибалтики экспортировано 300 тыс. тонн российского зерна — это 12% от общего объема зарубежных поставок, составивших 2,5 млн тонн. Основной объем, по его словам, был отправлен через порты Латвии — Ригу, Лиепаю, Вентспилс. Через Латвию на экспорт отравляется около 10% российского зерна, добавляет господин Сизов. Примерно 2% от всего объема, идущего транзитом через страны Прибалтики, приходится на Литву.

Управляющий партнер O2 Consulting Ольга Сорокина говорит, что Генеральное соглашение по тарифам и торговле (международный договор, лежащий в основе ВТО — Всемирной торговой организации) предусматривает свободный транзит через территорию стран—участников ВТО и запрещает дискриминацию по месту происхождения товара. Теоретически действия Эстонии противоречат этой норме. Но страна, вероятно, будет ссылаться на положение об исключениях по соображениям национальной безопасности. Оно позволяет отступать от норм свободной торговли в период войны или иной чрезвычайной ситуации в международных отношениях, поясняет эксперт.

Гендиректор Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш отмечает, что теоретически Россия может оспорить решение эстонских властей через ВТО, ответчиком в этом случае будет выступать Евросоюз. Но эксперт замечает, что рассмотрение затянется на два-три года и вряд ли принесет положительный результат. Партнер Lidings Степан Гузей предполагает, что Литва и Латвия в ближайшее время также примут решение об ограничении или запрете транзита российского зерна. Советник ректора РГСУ Константин Поздняков склоняется к тому, что российские экспортеры вскоре потеряют балтийский зерновой коридор. Дополнительное падение экспорта негативно скажется на рынке. Согласно «Совэкону», сейчас поставки зерна за рубеж составляют в среднем 2,5–3 млн тонн в месяц при нормальном значении в 5–6 млн тонн.

В случае полного закрытия прибалтийских портов переориентировать объем будет некуда, констатирует Андрей Сизов. На северо-западе России экспорт осуществляется преимущественно через порты Высоцк и Усть-Луга. Господин Сизов говорит, что в общей сложности сейчас там отгружается около 500 тыс. тонн зерна в месяц. Это в два раза больше объемов первой половины 2026 года.

Александра Мерцалова