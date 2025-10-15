Мурашко: число курящих россиян сократилось почти на 20%

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что распространенность курения табака среди россиян старше 15 лет сократилась почти на 20% с 2019 по 2024 год включительно. Его слова на XIII Петербургском международном форуме здоровья приводит «РИА Новости».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Министр здравоохранения Михаил Мурашко

В апреле господин Мурашко представлял данные, согласно которым распространенность курения с 2009 года снизилась более чем в два раза, до 18,6%. В начале 2000-х, по его словам, курил практически каждый второй россиянин старше 15 лет.

В феврале Михаил Мурашко говорил о необходимости сократить потребление табачной продукции среди населения на 14,4%, потребление алкоголя — на 8,5%. Минздрав ожидает, что распространенность курения к 2030 году снизится до 16% благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».

Полина Мотызлевская