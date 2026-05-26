К МСП подобрали «ключ»

Правительство объявило о запуске новой программы поддержки МСП общим лимитом в 150 млрд руб.: с июля представители сектора смогут получить доступ к льготным кредитам по ставке, равной ключевой (сейчас — 14,5%). Доступ к льготным деньгам будет у предпринимателей приоритетных отраслей: обработка, ИТ, туризм, креативный сектор и ряд других. Неважно чувствующий себя в последнее время сектор МСП ожидаемо рад дополнительной поддержке. Впрочем, эффективность меры, как считают в деловых объединениях, будет зависеть от дальнейшей денежно-кредитной политики ЦБ и от того, насколько простым окажется доступ предпринимателей к анонсированной программе.

С июля 2026 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) получат доступ к новой программе льготного кредитования: займы будут выдаваться под процент, равный ключевой ставке. Выделенный на эти цели общий лимит — 150 млрд руб. Об этой новации 25 мая сообщил вице-премьер Александр Новак.

Сейчас, по данным ЦБ, средневзвешенная ставка по кредитам малому бизнесу на срок до года составляет около 20% годовых. Ключевая ставка заметно ниже — 14,5%,— и в дальнейшем, как ожидается, она будет снижаться (прогноз ЦБ на 2027 год — 8–10%).

Доступ к льготному финансированию будет ограниченным.

Как уточнил “Ъ” гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, в программе смогут участвовать малые предприятия, задействованные только в определенных сферах:

обрабатывающая промышленность,

туризм,

логистика,

креативные индустрии,

ИТ и научно-техническая деятельность,

малые технологические компании,

а также участники региональных программ по повышению производительности труда.

По словам Александра Новака, «в полную силу» продолжают работать и другие программы поддержки малого бизнеса. С весны 2025 года его представителям доступны льготные инвестиционные кредиты под ставку ниже «ключа» на 3,5 процентного пункта (лимит — 50 млрд руб.). В этом случае также работает избирательный подход: льгота распространяется прежде всего на МСП из приоритетных отраслей — обработки, гостиничного бизнеса, ИТ, науки и др. Действует также запущенный в 2021 году механизм зонтичных поручительств, который позволяет компании получить кредит, даже если у нее не хватает залога,— с начала этого года заключено 6,4 тыс. таких договоров почти на 50 млрд руб.

Деловые объединения анонсированное нововведение считают важным, однако отмечают, что по-настоящему эффективным оно может стать только при определенных условиях.

Член генсовета «Деловой России», учредитель ГК АИР Алексей Кучмин прежде всего называет дальнейшее снижение «ключа». «В условиях высокой ставки даже льготные кредиты становятся дорогими»,— подчеркивает он. Кроме того, «традиционной головной болью», по его словам, остается равенство доступа к господдержке, поскольку она становится все более адресной, что «неизбежно отсекает часть предпринимателей».

Глава ТПП Сергей Катырин соглашается: востребованность нового механизма будет зависеть от того, насколько легко малому бизнесу можно будет получить к нему доступ. «Для предпринимателя часто критична скорость рассмотрения заявки, понятные требования, минимальный пакет документов, возможность получить финансирование без избыточного залога и длительных согласований»,— перечисляет он. В РСПП считают преждевременной оценку анонсированной льготной программы, поскольку на данный момент приведены не все параметры. Тем не менее новость там назвали положительной, в том числе «с точки зрения формирования позитивного восприятия ситуации в экономике бизнесом».

Позитива, свидетельствуют данные опроса, проведенного ТПП среди представителей сектора МСП в мае этого года, пока действительно не хватает. По словам господина Катырина, почти 95% опрошенных заявили об ухудшении своего положения с начала 2026 года, почти 70% — о снижении доходов, 5,5% респондентов пришлось закрыть бизнес, еще треть не исключает такого сценария для себя в перспективе, а половина ожидает усугубления ситуации. Положение дел подтверждают и данные «Опоры России». В марте организация публиковала отчет, согласно которому значительный рост налоговой нагрузки на себе ощутили почти 87% малых и средних предприятий, и адаптироваться к ней удалось далеко не всем (см. “Ъ” от 24 марта).

Полина Попова