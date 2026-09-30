Концертами рэпера Йе заинтересовалась полиция

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы начали доследственную проверку на предмет возможного мошенничества со стороны организатора отмененных в этом городе концертов рэпера Канье Уэста. По данным “Ъ”, в ближайшее время собранные материалы будут переданы в Москву и к проверке подключится центральный аппарат МВД. Объясняется это тем, что занимавшееся организацией выступления артиста ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) находится в столице. В нескольких российских городах к агентству уже поданы судебные иски с требованием вернуть деньги за купленные билеты и транспортные издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рэпер Канье Уэст

Фото: Michael Wyke / AP Рэпер Канье Уэст

Фото: Michael Wyke / AP

По данным источника “Ъ”, доследственную проверку по факту возможного мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) со стороны организатора отмененных в Санкт-Петербурге концертов рэпера Канье Уэста проводит УМВД по Петроградскому району. По некоторым данным, основанием якобы стало обращение одного из депутатов местного законодательного собрания, которому, в свою очередь, пожаловались покупатели билетов, получившие отказ в возврате денег за отмененный концерт.

По словам источника “Ъ”, собранные питерской полицией материалы планируется направить в Москву.

«Есть или нет основания для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, будут решать уже в центральном аппарате МВД. Там же в случае необходимости проведут и дополнительную проверку деятельности находящегося в столице организатора отмененных концертов»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Два выступления американского рэпера Канье Уэста (Йе) должны были состояться на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Организатором мероприятия выступила московская компания Say Agency. О сольных концертах Канье Уэста в России она объявила 17 августа. Билеты стоили от 9 тыс. до 160 тыс. руб. за место в VIP-ложе, танцпол — 25 тыс. руб. Организатор утверждал, что за первые сутки было реализовано около 81 тыс. билетов, а за два дня — более 100 тыс.

Первоначально анонс концертов появился и на ресурсах самой «Газпром Арены». Однако 24 августа администрация стадиона сообщила, что договора аренды с Say Agency нет, а рекламная кампания и продажа билетов, по версии площадки, начались без необходимых для проведения концерта документов. В свою очередь, организаторы заявили, что о позиции стадиона узнали одновременно со зрителями. Агентство утверждало, что анонс и начало продаж были согласованы официальным письмом площадки, контракт с самим Йе уже подписан и артисту выплачен аванс.

Сложившуюся ситуацию источники “Ъ” объясняют тем, что после анонса концертов Канье Уэста в Смольный начали поступать жалобы.

Их авторы выступали против приезда артиста из-за его прежних антисемитских высказываний, одобрительных слов в адрес Адольфа Гитлера и использования нацистской символики, считая его выступление недопустимым в городе, пережившем блокаду. Городской комитет по культуре судьбу концертов не комментировал, а вице-губернатор Борис Пиотровский называл происходящее взаимоотношениями коммерческих структур.

После того как 4 сентября «Газпром Арена» вновь сообщила, что концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет, в адрес организатора мероприятия начался шквал обращений с требованиями возврата денег не только за купленные билеты, но и за причиненный моральный вред, а также за транспортные издержки. Многие поклонники Канье Уэста из других городов заранее приобрели авиа- и железнодорожные билеты. После нескольких отказов последовали обращения с соответствующими исками в суды. Теперь же оценку действиям Say Agency дадут и правоохранительные органы. В агентстве на запрос “Ъ” относительно сложившейся ситуации не ответили.

Олег Рубникович