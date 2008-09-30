Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
13 ноября, среда
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
13 ноября, среда
Слушать радио
Коротко
Новости
21:31
Бундестаг принял поправки к газовой директиве ЕС для «Северного потока-2»
21:50
Премьер-министр Индии приедет в Москву на 75-летие Победы
19:51
После убийства аспирантки доцента уволили из СПбГУ за «аморальный поступок»
17:29
Путин не поддерживал введение Дня окончания Стояния на Угре
20:41
Медведев проиграл Надалю на итоговом турнире ATP
21:46
Booking.com заявил, что не установливает цены отелей
21:26
Строительство автодороги М11 «Москва-Петербург» завершено
21:18
В Санкт-Петербурге представили новый логотип города за 7 млн рублей
20:53
Партия Тимошенко перешла в оппозицию Зеленскому
20:15
«ВКонтакте» введет дизлайки и тематические ленты
20:09
«Восточный» подал новый иск к Калви и Evison Holdings на 8,8 млрд рублей
19:34
СМИ: Alibaba собирается привлечь $13 млрд при вторичном размещении в Гонконге
19:28
ТАСС: задержан глава палаты адвокатов Оренбургской области
19:16
В Госдуму внесен законопроект о запрете использовать спецдекларации в суде
18:55
Apple представила новый MacBook Pro
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 13.11.2019)
Морское пиратство
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
Пираты внутреннего моря
У побережья Мексики участились нападения на нефтяные платформы и суда
2
Сомалийские пираты взялись за новое
Захват танкера грозит стать прологом к более серьезным операциям
1
Йо-хо-хо и баррель нефти
Чем пираты с берегов Гвинейского залива отличаются от своих сомалийских "коллег"
1
«Веселый Роджер» улыбается все реже
Количество нападений пиратов в мире снизилось до уровня 1995 года
Российский траулер выкупают у Сенегала
За судно «Олег Найденов» внесен залог в $1 млн
Российский траулер выводят из-под штрафа
Судно "Олег Найденов" может быть освобождено под залог
Китай вытаскивает из Северной Кореи рыбаков
КНДР обвинили в их похищении
Лидер сомалийских пиратов отошел от дел
Он намерен убедить отказаться от морского разбоя и своих коллег
Спецназ уступит место выкупу
Российских моряков в Нигерии не станут освобождать силой
"В странах Африки очень трудно понять, где кончаются власти и начинаются бандиты"
Гвинейские пираты освободили российский экипаж
Морские разбойники забрали лишь часть груза захваченного танкера
Российские моряки стали жертвой грабежа
Они попали в плен к гвинейским пиратам
Пиратское нападение на греческий танкер
Захвачено судно с российской командой
Сомалиец отдаст за пиратство дюжину жизней
Морской грабитель приговорен в США к 12 пожизненным заключениям
У захвата Arctic Sea заказчик нашелся в Эстонии
Известному политику инкриминируется организация захвата сухогруза
Сомалийские пираты заботятся о своей экономике
Пиратство не признали угоном
Вынесен приговор захватчикам Arctic Sea
Архив
наглядно
Фотогалерея
Зачем называют сосиской меня
Поклонники колбасного изделия среди политиков
Фотогалерея
Фото дня: 13 ноября
Акции протеста в Чили, прыжки в высоту в США, смог в столице Индии и другие яркие кадры
Фотогалерея
Пролетая мимо Красной книги
Какие животные могут остаться без защиты
Фотогалерея
Боливийский кризис
Кадры из страны, где после отставки президента продолжаются массовые беспорядки
Фотогалерея
Наводнение в Венеции
Кадры стихийного бедствия
Фотогалерея
«Говорите помедленнее — я блондинка»
Путь Грейс Келли от актрисы до принцессы Монако
Фотогалерея
«Я понимаю, что не меняю ход истории»
Как складывалась карьера актера и защитника животных Леонардо Ди Каприо
Фотогалерея
Светская хроника
Открытие выставки Showroom, гала-матч «Арт-футбол-Россия 2019», премьера спектакля «Норма» и фильма «С закрытыми окнами»
Фотогалерея
Человек крупного калибра
100 лет назад родился конструктор-оружейник, Герой России Михаил Калашников
Фотогалерея
Осел, козел да косолапый мишка при власти
Как политики эксплуатируют животных
Видео
Паровоз личного пользования
Как инженер из Ленинградской области воплотил мечту детства
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
“Ъ” поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Как фильм «Рожденные в СССР» предсказал распад страны
Что осталось от исчезнувшей ГДР
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
11–15 ноября
Самое читаемое
просмотров:
147959
«Она стала беситься при упоминании моих детей»
В Петербурге арестовали доцента СПбГУ по подозрению в убийстве и расчленении своей аспирантки
просмотров:
131124
Сбербанк пошел в разнос
Банк запускает пилотный проект по доставке карт клиентам
просмотров:
126785
Петербургский доцент реконструировал убийство
Расчленивший аспирантку историк дал признательные показания
просмотров:
106170
«Мир» исчерпал административный ресурс
За счет законодательных привилегий национальная система получила около 20% рынка
просмотров:
97445
Заступившие в последний караул
“Ъ” поговорил с близкими восьмерых военных, убитых в Забайкалье
Первые лица |
все
Гендиректор «Кассир.ру» Евгений Финкельштейн о конкуренции, ценах и зрителях
Глава НСПК Владимир Комлев о системе быстрых платежей, эквайринге и картах «Мир»
Министр спорта Павел Колобков о ситуации со статусом РУСАДА
Тенденции |
все
Чем привлекли рекламодателей в России новые аудиопроекты
Зачем производители алкоголя начали выпускать соки и воды
Как «Россети» замыкают на себя все электросетевое хозяйство страны
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия