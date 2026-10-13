Le Figaro: французские фермеры заменяют виноградники фисташками и чечевицей
13.10.2026, 15:08
На юге Франции виноделы вынуждены искать новые стратегии развития бизнеса из-за падения потребления вина и все более тяжелых климатических условий, сообщает Le Figaro. Фермеры признают, что занимать все земли виноградниками больше не является гарантией успеха. Они стали выкорчевать часть лоз, чтобы возделывать на этом месте другие культуры.
Некоторые делают ставку на фисташки, которые выращивались в регионе с древних времен, но к началу XX века их культивация была прекращена. В этом году пережившие жару виноградники дали урожай, но сильно истощились. Фисташковые деревья, напротив, дали новые побеги даже без полива. Также многие отходят от традиционного винограда, занявшись менее влаголюбивой чечевицей. Она требует мало ресурсов и обогащает почву азотом, что, в свою очередь, полезно для лаванды. Среди других перспективных кандидатов для параллельного возделывания — киви.
Многие фермеры надеются на субсидии по диверсификации, в рамках которых государство выделяет €4 тыс. на 1 га выкорчеванных лоз, и планируют посадки других культур уже в новом сезоне.