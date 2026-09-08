Из-за жары урожай винограда во Франции может оказаться рекордно низким

Из-за жаркого лета виноградарям Шампани пришлось завершить сбор урожая раньше, чем когда-либо за всю историю, сообщает Politico. Такая необходимость возникла из-за стремительного роста уровня сахара в ягодах, грозящего повысить потенциальные показатели алкоголя до недопустимых значений. По прогнозам урожай в регионе сократится по сравнению с 2025 годом примерно вдвое.

Ранее Министерство сельского хозяйства Франции объявило, что в 2026 году производство вина из-за рекордной жары и засухи сократится в среднем по стране на 6%. Ожидается, что сбор составит менее 34 млн гектолитров, это станет самым низким показателем примерно за семь десятилетий, с 1957 года.

Лето 2026 года стало во Франции одновременно самым жарким за всю историю наблюдений с 1900 года и вторым самым засушливым с 1959 года, при этом сентябрьские температуры продолжают бить рекорды. Министр экологии Франции Моник Барбю оценила экономический ущерб от жары в €10–15 млрд.

Екатерина Наумова