Производство вина во Франции может упасть до 70-летнего минимума
Министерство сельского хозяйства Франции предупреждает, что в 2026 году производство вина может достичь 70-летнего минимума. Об этом сообщает телеканал CNBС. Сокращение объемов фиксируется уже третий год подряд по целому ряду факторов.
В этом году виноделы пережили несколько рекордных волн жары, которые крайне негативно отразились на урожае. В интервью телеканалу Жан-Мари Кардеба, заведующий кафедрой вин и крепких спиртных напитков в университете INSEEC Grande Ecole, отметил: «Мы понимаем, что сегодня ни один регион Франции не застрахован от аномальной жары».
Еще одной причиной эксперты называют снижение потребления алкоголя в стране. Если в 1960 году около 50% французов употребляли вино ежедневно, то теперь таких осталось лишь 10%.
Рост инфляции и повышение таможенных пошлин за последние пять лет также способствуют снижению продаж и накоплению излишков вина. В результате винодельческие хозяйства вырубают виноградники. Только в регионе Бордо с 2023 года было раскорчевано около 20 тыс. гектаров виноградников, в результате чего общая площадь виноградных насаждений сократилась до 83 тыс. гектаров.
Для французского виноделия прогноз означает одновременный удар по сырью и сбыту: жара и засуха уменьшили массу ягод, ускорили созревание, а местами не дали винограду достичь физиологической спелости. Поэтому низкий урожай сам по себе не гарантирует ни роста цен, ни высокого качества вина: дефицит урожая сосуществует с перепроизводством в отдельных сегментах рынка.
Климатический риск не сводится к одной жаркой кампании. В оценке, опубликованной в 2020 году, предупреждалось, что при повышении температуры на 2–4°C проблемы затронут виноградарей и виноделов по всей Франции, а изменение климата одновременно повышает вероятность заморозков, засух и пожаров.