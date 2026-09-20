Производство вина во Франции может упасть до 70-летнего минимума

Министерство сельского хозяйства Франции предупреждает, что в 2026 году производство вина может достичь 70-летнего минимума. Об этом сообщает телеканал CNBС. Сокращение объемов фиксируется уже третий год подряд по целому ряду факторов.

В этом году виноделы пережили несколько рекордных волн жары, которые крайне негативно отразились на урожае. В интервью телеканалу Жан-Мари Кардеба, заведующий кафедрой вин и крепких спиртных напитков в университете INSEEC Grande Ecole, отметил: «Мы понимаем, что сегодня ни один регион Франции не застрахован от аномальной жары».

Еще одной причиной эксперты называют снижение потребления алкоголя в стране. Если в 1960 году около 50% французов употребляли вино ежедневно, то теперь таких осталось лишь 10%.

Рост инфляции и повышение таможенных пошлин за последние пять лет также способствуют снижению продаж и накоплению излишков вина. В результате винодельческие хозяйства вырубают виноградники. Только в регионе Бордо с 2023 года было раскорчевано около 20 тыс. гектаров виноградников, в результате чего общая площадь виноградных насаждений сократилась до 83 тыс. гектаров.

Евгений Хвостик