«Предсказать что-то в нынешних условиях очень сложно»

Инфляционные ожидания россиян приблизились к максимуму. По данным сентябрьского исследования, потребители готовятся к тому, что в течение года цены вырастут более чем на 14%. За последние пять лет более пессимистичные прогнозы участники опроса, который проводят по заказу Центробанка, давали только дважды — в июле 2026-го и в марте 2022-го.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Кроме того, выросла наблюдаемая инфляция — она превысила отметку в 15%. Однако тратить деньги на этом фоне россияне не спешат, и большинство из них склонны к сбережению. Бизнес оказался солидарен с покупателями: его ценовые ожидания растут уже третий месяц подряд. Регулятор отмечает, что самые негативные оценки дают представители сфер промышленности, строительства и услуг.

Предприниматели — об инфляции и тактике в текущих условиях рынка:

Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов. «Ъ-Хронограф». Инфляция и ключевая ставка i Интерактивный инструмент «Ъ-Хронограф» собирает тематический контекст показателя из архива «Коммерсанта» и формирует краткие описания с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ). Автоматическое саммари может содержать неточности — для полноты картины читайте оригинал статьи по кнопке «Подробнее». ИИ-виджет дополняет график связанными событиями. Нажмите на твердый знак, чтобы увидеть описание и перейти в архив. Ключевая ставка Годовая инфляция Вышла публикация “Ъ” по теме / по теме

Руководитель компании «Климат +» Дмитрий Чермошенцев: «Если что-то могло вырасти, оно уже выросло. То есть до конца 2026 года не думаю, что цены еще подрастут, а скорее даже снизятся. Если мы говорим про бытовую технику и климатическое оборудование, то, скорее всего, стоимость поднимется на 5-7% из-за того, что спрос упал, объекты встали. Спрос сейчас составляет где-то процентов 30 от плана». Сооснователь агрохолдинга «Фрагария» Игорь Бугорский: «Честно и откровенно скажу, что последние несколько месяцев я про инфляцию в принципе не думаю, потому что в текущей ситуации не все нам подвластно. Поэтому мы здесь вынуждены подстраиваться под то, что происходит в стране, ну и, соответственно, реагировать постфактум. Предсказать что-то в нынешних условиях очень сложно. Я бы сказал, что это нереально, потому что ситуация меняется со скоростью света». Руководитель косметологической клиники Brava Василина Миронова: «Сегмент, который всегда составляет наибольшую инфляцию, конечно, премиальный. Здесь бы я предположила, что цены вырастут на 15-20%, потому что медицинские аппараты преимущественно зарубежные, соответственно, и детали, и их обслуживание будет требовать больших вложений. В среднем сегменте инфляция может составить 10-15%. Клиники будут пытаться сдерживать цены за счет оптимизации внутренних процессов, но, конечно, полностью избежать роста никак не получится. Ну и последний — эконом-сегмент — вырастет в стоимости на 8-13%. За счет перехода, например, на более дешевые препараты цены будут сдерживать».

Ожидания бизнеса и россиян наряду с реальной динамикой цен — одни из главных факторов, на основании которых ЦБ принимает решение по ключевой ставке. Пока регулятор остановил цикл ее снижения и отмечал, что продолжит опускать планку только когда увидит «затухание инфляционных процессов».

Накануне заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов допустил, что Центробанк смягчится уже на декабрьском заседании. Он назвал это «новогодним подарком». Впрочем, шансы получить его невысоки, отмечает руководитель Центра макроэкономического анализа «Альфа-банка» Наталия Орлова:

«Я жду паузу и на октябрьском заседании, и на декабрьском. Предполагаю, что на ближайшем Центральный банк оставит ставку без изменений, тем не менее может повысить прогнозный диапазон ставки на 2027 год, то есть это действительно будет интерпретировано рынком как ужесточение риторики. Про декабрьское заседание сейчас говорить сложно, потому что много факторов к декабрю могут сложиться. Но я думаю, что опция снижения вполне может быть на повестке дня.

Хочу напомнить, в октябре появятся очень важные данные по инфляции, потому что будет индексация тарифов ЖКХ. Центральный банк писал в основных направлениях денежно-кредитной политики, что, на самом деле, повышение коммунальных тарифов по широкому кругу регионов может несколько превысить среднефедеральные масштабы. Значит, это может быть источником проинфляционного давления, тем более что мы вот видели, что макроэкономический прогноз, который был подготовлен под трехлетний бюджет, предполагает пересмотр скорости повышения тарифов ЖКХ и на горизонте следующих лет».

Некоторые аналитики допускали, что регулятор не будет снижать ставку как минимум до апреля 2027 года. На решения регулятора, помимо роста тарифов ЖКХ, могут повлиять итоги исполнения бюджета и ускорение инфляции в четвертом квартале. По данным сентябрьского исследования «Актион Финансы», поднять цены до конца года намерены 37% российских компаний.

Иван Хорушевский