Населенные пункты Орловской области остались без света из-за атаки БПЛА
13.10.2026, 11:06
За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожили 31 БПЛА. В результате атак в одном из районов произошел обрыв провода в пролете опор линии электропередачи, из-за чего несколько населенных пунктов частично остались без электричества. Пострадавших нет. Об этом 13 октября рассказал губернатор Андрей Клычков.
По словам главы региона, «выполняется комплекс мер, направленный на скорейшее восстановление электроснабжения».
Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 604 украинских БПЛА. На территории Черноземья, помимо Орловской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.
«Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 137 раз. В результате погибли двое мирных жителей, ранены 16 человек.
В Курской области за сутки в результате ударов ВСУ пострадали пять человек. На автодороге между поселком Коммунар и селом Белица Беловского района были ранены фельдшер, врач и водитель машины скорой помощи.