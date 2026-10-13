Населенные пункты Орловской области остались без света из-за атаки БПЛА

За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожили 31 БПЛА. В результате атак в одном из районов произошел обрыв провода в пролете опор линии электропередачи, из-за чего несколько населенных пунктов частично остались без электричества. Пострадавших нет. Об этом 13 октября рассказал губернатор Андрей Клычков.