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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Населенные пункты Орловской области остались без света из-за атаки БПЛА

13.10.2026, 11:06
За прошедшие сутки над Орловской областью уничтожили 31 БПЛА. В результате атак в одном из районов произошел обрыв провода в пролете опор линии электропередачи, из-за чего несколько населенных пунктов частично остались без электричества. Пострадавших нет. Об этом 13 октября рассказал губернатор Андрей Клычков.

Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам главы региона, «выполняется комплекс мер, направленный на скорейшее восстановление электроснабжения».

Минувшей ночью, по данным Минобороны РФ, дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 604 украинских БПЛА. На территории Черноземья, помимо Орловской области, дроны ликвидировали в Белгородской, Воронежской, Курской и Липецкой областях.

  • «Ъ-Черноземье» сегодня также сообщал, что за прошедшие сутки ВСУ атаковали территорию Белгородской области 137 раз. В результате погибли двое мирных жителей, ранены 16 человек.

  • В Курской области за сутки в результате ударов ВСУ пострадали пять человек. На автодороге между поселком Коммунар и селом Белица Беловского района были ранены фельдшер, врач и водитель машины скорой помощи.

Мария Свиридова