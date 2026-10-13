Песков прокомментировал сообщения о новом плане США и Европы по Украине
13.10.2026, 13:46
Российская сторона ничего не слышала о разработке нового плана США и Европы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет. Не слышали. Мы видели сообщения в СМИ, но мы об этом ничего не слышали»,— сказал господин Песков на брифинге. Сегодня The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника писала, что CША вместе с европейскими странами обсуждают план по Украине из четырех пунктов.
Инициатива, по данным WP, включает механизм восстановления Украины, гарантии безопасности, перспективу энергетического сотрудничества с Россией и возвращения страны на мировой рынок, а также заморозку конфликта по линии боевых действий.