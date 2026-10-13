ФССП направила банкам миллионы запросов о должниках

НСФР направил запрос в Банк России и ФССП с просьбой пояснить, по какой причине служба направила аномальное число запросов, и призвал снять с банков ответственность за нарушение сроков по ответам. В ФССП заявили, что осуществляют «свои полномочия в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве».