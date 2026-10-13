ФССП направила банкам миллионы запросов о должниках
13.10.2026, 13:33
Федеральная служба судебных приставов с 18 по 21 сентября направила миллионы запросов по информации о должниках. 19 сентября в один из региональных банков поступило 12,8 млн запросов.
«Запросы поступали по всем типам клиентов, по всем регионам, массивами с минимальными интервалами, что привело к образованию очередей API-вызовов к автоматизированным банковским системам», — сообщил глава Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин.
По закону банки обязаны предоставить сведения в течение трех дней с даты получения запроса. При несоблюдении сроков за каждый неотработанный запрос предусмотрен штраф от 50 тыс. до 100 тыс. руб.
НСФР направил запрос в Банк России и ФССП с просьбой пояснить, по какой причине служба направила аномальное число запросов, и призвал снять с банков ответственность за нарушение сроков по ответам. В ФССП заявили, что осуществляют «свои полномочия в рамках действующего законодательства об исполнительном производстве».