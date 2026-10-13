На западе Москвы загорелся рейсовый автобус

«Маршрут 329 не обслуживают электробусы», — подчеркнули в департаменте. Там добавили, что автобус НефАЗ-5299 был выпущен в 2021 году, он проходил регулярное техобслуживание и техосмотр. Причины произошедшего будут устанавливать производитель — КамАЗ — и представители перевозчика.