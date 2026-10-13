Песков: новые санкции ЕС могут помешать топливной сделке США и России
13.10.2026, 13:37
Евросоюз (ЕС) новыми санкциями против российских энергоресурсов может помешать сделке России и США по поставкам дизеля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, страны ЕС при этом сами остаются активными покупателями российской нефти.
«Тема европейского цинизма... широко муссируется в мировых СМИ. Дело в том, что европейские страны, конечно же, как и все остальные страны мира, являются активными покупателями российской нефти и российских нефтепродуктов»,— сказал представитель президента на брифинге.
На уточняющий вопрос, может ли призыв ЕС к дополнительным ограничениям на российские энергоресурсы помешать договоренностям между Россией и США, господин Песков ответил: «То, что это может помешать,— это безусловно».
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонного разговора 9 октября договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынок. Американский Минфин выдал для этого лицензию, а российское правительство частично сняло запрет на экспорт дизеля. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала дизельную сделку России и анонсировала новые санкции. Недовольны соглашением и в США: группа сенаторов обвинила господина Трампа в нарушении закона.