Яблоку нашлось где упасть
Новые iPhone практически не пользуются спросом из-за цены
13.10.2026, 13:53
Большинство продавцов электроники в РФ отмечают, что предзаказы на новую линейку iPhone практически не отличаются от показателей прошлой модели. Структура покупок остается схожей с прошлой новинкой Apple: наиболее востребованы смартфоны Pro Max, а среди конфигураций лидируют версии с 256 ГБ памяти. Участники рынка связывают сдержанные ожидания с ростом цен и практически незаметными изменениями в новой линейке.
“Ъ” опросил продавцов о спросе на новую модель iPhone. В restore: говорят, что спрос на новые модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max остался на уровне прошлого года. По данным представителя сети, самым популярным цветом оказался бургунди, а в топ-3 спроса вошли iPhone 18 Pro Max с памятью 512 ГБ (29,5% от всех предзаказов), iPhone 18 Pro Max с памятью 256 ГБ (20,1%), а также iPhone 18 Pro на 512 ГБ (14,8%).
В «М.Видео» и Wildberries предзаказы также остались на уровне прошлого года, сообщили представители компаний. Представитель «М.Видео» добавил, что покупатели чаще выбирали конфигурацию с памятью 256 ГБ и цветом бургунди. В компании полагают, что эти модели и сохранят лидерство, поскольку по цене они наиболее доступные.
По сравнению с запуском предыдущей модели видно снижение спроса, и это ожидаемая динамика, подчеркнул представитель группы закупок Telecom Mobile CL «Ситилинка» Сергей Мазуров. Общий спрос, вероятно, будет тоже ниже, чем в прошлом году, полагает он. Это связано с тем, что изменения в новой модели нельзя назвать революционными, а ценник вырос, отмечает господин Мазуров.
В России iPhone 18 Pro стоит от 147 тыс. руб., iPhone 18 Pro Max — от 157 тыс. руб. Цены на первый складной iPhone Duo будут начинаться от 245 тыс. руб. Цены на iPhone Duo будут начинаться от 299,9 тыс. руб., но их предзаказы в России пока не начались, писал “Ъ” .
При этом у других игроков спрос на новые модели iPhone вырос. Так, в МТС отмечают рост спроса на новые модели по сравнению с прошлым годом на 31%. Наибольшая часть всех заказов — 75% — пришлась на модели iPhone 18 Pro Max, доля iPhone 18 Pro составила 22%, а еще 3% заказов пришлось на iPhone 18 Duo.
На «Яндекс Маркете» количество покупок новых iPhone 18 Pro Max оказалось в 1,2 раза выше по сравнению с iPhone 17 Pro Max, а iPhone 18 Pro — осталось на уровне iPhone 17 Pro. В прошлом году спрос на iPhone был в среднем больше: предзаказы линейки iPhone 17 оказались в три раза выше, чем по предыдущей модели, и превышали 136 тыс. штук, писал “Ъ”.
Рост в предзаказах с частичной предоплатой наблюдается, как правило, только у преданных фанатов бренда и не отражает покупательную способность массового рынка, сетует глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Из-за параллельного импорта на ценник влияют тяжелая логистика, трансграничные риски и наценка сетей, добавляет она. На старте традиционно всплывают мелкие шероховатости вроде нюансов с переносом eSIM или локального нагрева процессора под пиковой нагрузкой, что тоже влияет на довольно низкий спрос со стороны потребителей, говорит госпожа Квашенкина.
Локальный рост продаж неизбежен, но взрывных пиков ждать не стоит, считает она.
По мере усиления конкуренции между крупными игроками спекулятивная наценка на старте начнет сдуваться, делая цены более доступными, а сезонные распродажи, программы трейд-ин и естественный износ батарей у пользователей приведут к органичному росту, характерному для всех новинок Apple, говорит она.
Новые модели iPhone практически ничем не отличаются от прошлогодней линейки, которая все равно «продавалась хорошо из-за силы бренда и желания смены устройства», подчеркивает аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов. По сравнению с прошлой линейкой снижение спроса можно будет ожидать не более чем на 10%, считает он.