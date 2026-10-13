Яблоку нашлось где упасть

Рост в предзаказах с частичной предоплатой наблюдается, как правило, только у преданных фанатов бренда и не отражает покупательную способность массового рынка, сетует глава холдинга контрактной разработки электроники SNDGlobal Ольга Квашенкина. Из-за параллельного импорта на ценник влияют тяжелая логистика, трансграничные риски и наценка сетей, добавляет она. На старте традиционно всплывают мелкие шероховатости вроде нюансов с переносом eSIM или локального нагрева процессора под пиковой нагрузкой, что тоже влияет на довольно низкий спрос со стороны потребителей, говорит госпожа Квашенкина.