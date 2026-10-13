Власти Панамы выделят $61 млн на реконструкцию больниц после землетрясения
13.10.2026, 13:52
Панаме потребуется не менее $61 млн на восстановление медицинских учреждений по всей стране, поврежденных во время землетрясения 9 октября. При ЧП были разрушены 67 из 842 больниц.
Как сообщает газета Telemetro со ссылкой на отчет властей, сильнее всего поврежден госпиталь в городе Тоноси (провинция Лос-Сантос): его нужно построить с нуля. До этого момента врачам пришлось развернуть палаточный лагерь и модульный госпиталь для приема пациентов.
Стихия затронула более 6 тыс. домов по всей стране. Сейчас специалисты успели обследовать только 1,7 тыс. зданий, из которых 1,3 тыс. оказались полностью разрушенными. Расчистку завалов, которые остались на их месте, строительные компании начали сегодня.
На прошлой неделе в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Пострадали как минимум 27 человек, о погибших не сообщается. В эпицентре оказались четыре провинции — Коклей, Верагуас, Эррера и Лос-Сантос. В стране введено чрезвычайное положение. По предварительным оценкам, разрушено 656 школ, более 60 административных зданий, 44 церкви и 11 гостиниц. Всего правительство планирует выделить до $100 млн на устранение последствий произошедшего.