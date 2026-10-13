Власти Панамы выделят $61 млн на реконструкцию больниц после землетрясения

На прошлой неделе в Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,7. Пострадали как минимум 27 человек, о погибших не сообщается. В эпицентре оказались четыре провинции — Коклей, Верагуас, Эррера и Лос-Сантос. В стране введено чрезвычайное положение. По предварительным оценкам, разрушено 656 школ, более 60 административных зданий, 44 церкви и 11 гостиниц. Всего правительство планирует выделить до $100 млн на устранение последствий произошедшего.