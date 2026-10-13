«Боруссия» продлила контракт с главным тренером Нико Ковачем

Нико Ковач занял пост в 2025 году, сменив турка Нури Шахина. Под руководством хорвата дортмундцы одержали 49 побед, потерпели 17 поражений и 14 раз сыграли вничью. В текущем сезоне «Боруссия» с 13 очками после пяти игр занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.