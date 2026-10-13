«Боруссия» продлила контракт с главным тренером Нико Ковачем
13.10.2026, 13:46
Дортмундский футбольный клуб «Боруссия» подписал новый контракт с главным тренером Нико Ковачем. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Новое соглашение с 54-летним хорватским специалистом будет действовать до 30 июня 2029 года. Ассистенты тренера — Роберт Ковач и Филип Тапалович — также сохранят свои должности.
Нико Ковач занял пост в 2025 году, сменив турка Нури Шахина. Под руководством хорвата дортмундцы одержали 49 побед, потерпели 17 поражений и 14 раз сыграли вничью. В текущем сезоне «Боруссия» с 13 очками после пяти игр занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Ранее Нико Ковач тренировал сборную Хорватии. На клубном уровне специалист возглавлял «Зальцбург», «Айнтрахт», «Баварию», «Монако» и «Вольфсбург». Вместе с «Айнтрахтом» он завоевал Кубок Германии. «Баварию» наставник привел к победам в чемпионате, кубке и суперкубке страны.