Ураган и тропический шторм в Мексике привели к гибели 5 человек

Ураган «Саймон», который достиг 4-й категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, в выходные приблизился к тихоокеанскому побережью Мексики. К 13 октября он ослабел до 2-й категории, однако принесенные им шквалистый ветер и ливни пока сохраняются в регионе. В некоторых районах на побережье сообщается о 5-метровых волнах, наводнениях и оползнях. В ходе спасательных работы в городе Чильпансинго обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины, которого придавило обрушившейся стеной. Тропический шторм «Рейчел» подвинулся вглубь материка через штат Нижняя Калифорния, принеся сильные ливни наводнения туда, а также в юго-западные штаты США. Мексиканские власти сообщают о гибели четырех членов одной семьи, включая детей, в городе Энсенада в Нижней Калифорнии. Дом, в котором они находились, был затоплен вышедшей из берегов рекой. В этом же районе продолжаются поиски еще нескольких пропавших без вести жителей.