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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
МирБедствия

Ураган и тропический шторм в Мексике привели к гибели 5 человек

13.10.2026, 13:36
Как минимум пять человек погибли и до десяти считаются пропавшими без вести после прихода в Мексику урагана «Саймон» и тропического шторма «Рейчел». Как сообщает AP, на ликвидацию последствий стихии и помощь жителям в северный штат Нижняя Калифорния направлено около 14 тыс. сотрудников экстренных служб, военных и спасателей.
Волна у расположенного на пляже здания
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Волна у расположенного на пляже здания

Christian Ruano / Reuters

Человек едет на велосипеде по затопленной улице
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Человек едет на велосипеде по затопленной улице

Christian Ruano / Reuters

Затопленная в результате тропического шторма улица
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Затопленная в результате тропического шторма улица

Christian Ruano. / Reuters

Люди спят в пункте временного размещения
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Люди спят в пункте временного размещения

Christian Ruano / Reuters

Военные проводят эвакуацию людей
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Военные проводят эвакуацию людей

Daniel Becerril / Reuters

Люди идут по мосту через реку Марабаско
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Люди идут по мосту через реку Марабаско

Daniel Becerril / Reuters

Люди смотрят на волны на набережной
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Люди смотрят на волны на набережной

Christian Ruano / Reuters

Люди с детьми на руках стоят у машины
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Люди с детьми на руках стоят у машины

Daniel Becerril / Reuters

Ураган «Саймон», который достиг 4-й категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, в выходные приблизился к тихоокеанскому побережью Мексики. К 13 октября он ослабел до 2-й категории, однако принесенные им шквалистый ветер и ливни пока сохраняются в регионе. В некоторых районах на побережье сообщается о 5-метровых волнах, наводнениях и оползнях. В ходе спасательных работы в городе Чильпансинго обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины, которого придавило обрушившейся стеной. Тропический шторм «Рейчел» подвинулся вглубь материка через штат Нижняя Калифорния, принеся сильные ливни наводнения туда, а также в юго-западные штаты США. Мексиканские власти сообщают о гибели четырех членов одной семьи, включая детей, в городе Энсенада в Нижней Калифорнии. Дом, в котором они находились, был затоплен вышедшей из берегов рекой. В этом же районе продолжаются поиски еще нескольких пропавших без вести жителей.
На атлантическом побережье США, которое на прошлой неделе пострадало от урагана «Исайя», в некоторых районах Флориды и Алабамы пока не восстановлена подача электричества, без света остаются около 106 тыс. человек. Жертвами этого урагана стали четыре человека.
Мексика
Погодные аномалии
Латинская Америка

Авторы

  • Алена Миклашевская
    Алена Миклашевская
    переводчик-корреспондент