Врач и фельдшер ранены при ударе БПЛА по реанимобилю в Курской области
Машина ехала за пострадавшим
13.10.2026, 07:43
В Беловском районе Курской области беспилотник ВСУ атаковал реанимационный автомобиль, который ехал за пострадавшим. В результате атаки БПЛА ранения получили врач и фельдшер. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн:
По информации губернатора, фельдшер получил слепое осколочное ранение правого бедра, правого плеча и правого предплечья. У 65-летнего врача — акубаротравма. Медики были доставлены в Курскую областную больницу
В начале прошлой недели «Ъ-Черноземье» рассказывал, что в Курске обломки сбитого БПЛА упали в районе остановки общественного транспорта на улице Энгельса. В результате загорелся электробус, из которого оперативно эвакуировали пассажиров. Пострадали несколько человек.