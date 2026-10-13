Сорвалась продажа имущества белгородского научного центра ВИОГЕМ за 361 млн
производственный комплекс на улице Студенческой с буровыми установками — 44,1 млн руб.;
участок с двумя зданиями под металлические стеллажи — 21,15 млн руб.;
отдельные корпуса с листогибочным и фрезерным оборудованием, буровыми насосами, компрессорами, сварочными аппаратами и дизель-электростанцией — цены варьируются от 10,35 до 26,1 млн руб.;
право долгосрочной аренды земельного участка — 31,5 млн руб.;
патент на изобретение — 90 тыс. руб.;
пакет инженерного ПО — 135 тыс. руб.
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («ВИОГЕМ») было создано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile, под текущим названием организация зарегистрирована в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. ВИОГЕМ через цепочку аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка ОАО «ВИОГЕМ» в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб.