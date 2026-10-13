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Выпуск газеты №189«Ъ» Газета
Черноземье

Сорвалась продажа имущества белгородского научного центра ВИОГЕМ за 361 млн

13.10.2026, 10:39
Повторный аукцион по продаже имущественного комплекса крупнейшего в России специализированного научного центра в области горного дела — обанкротившегося белгородского ОАО «ВИОГЕМ» — признали несостоявшимся из-за отсутствия заявок. На торги было выставлено девять лотов. Их общая начальная стоимость составляла 360,7 млн руб. Информация опубликована на портале «Федресурс». На предыдущем аукционе имущество продавали за 400,8 млн руб.

Егор Снетков / Коммерсантъ

Самый дорогой лот включал три земельных участка на проспекте Богдана Хмельницкого, 86 в Белгороде общей площадью около 7 тыс. кв. м, а также два здания, в том числе корпус на 6 тыс. кв. м с имуществом. Начальная цена лота — 214,2 млн руб.
Остальные лоты распределялись следующим образом:

  • производственный комплекс на улице Студенческой с буровыми установками — 44,1 млн руб.;

  • участок с двумя зданиями под металлические стеллажи — 21,15 млн руб.;

  • отдельные корпуса с листогибочным и фрезерным оборудованием, буровыми насосами, компрессорами, сварочными аппаратами и дизель-электростанцией — цены варьируются от 10,35 до 26,1 млн руб.;

  • право долгосрочной аренды земельного участка — 31,5 млн руб.;

  • патент на изобретение — 90 тыс. руб.;

  • пакет инженерного ПО — 135 тыс. руб.

Имущество института пытаются продать с весны 2026 года. Предыдущие торги, назначенные на 1 сентября, также признали несостоявшимися, однако четыре лота продали единственным заявителям. Покупателями активов выступили белгородское ООО «Белгеотех Инженеринг» Александра Маликова (приобрело земельный участок площадью 244 кв. м за 5 млн руб.), местное ООО «Техмаш» Дмитрия Новобранова (участок на 342 кв. м за 6 млн руб.) и петербургское ООО «БМХ ПРО» Василия Фищева (два товарных знака по 500 тыс. руб. каждый).

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («ВИОГЕМ») было создано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile, под текущим названием организация зарегистрирована в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. ВИОГЕМ через цепочку аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка ОАО «ВИОГЕМ» в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб.

Арбитражный суд Белгородской области признал ОАО «ВИОГЕМ» банкротом в марте 2026 года и открыл конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Несостоятельность института вызвана поручительствами по кредитным обязательствам ряда структур группы «Канекс» перед ВТБ, условия которых позволили кредитору потребовать от ВИОГЕМа всю сумму задолженности. При этом, как ранее выяснил «Ъ-Черноземье», руководству института удалось избежать массовых увольнений, договорившись с Белгородским государственным университетом о переводе 160 сотрудников.
В начале сентября «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Арбитражный суд Белгородской области включил в реестр кредиторов ОАО «ВИОГЕМ» требования ВТБ на сумму 1,1 млрд руб., признав их обоснованными. Общая сумма задолженности в феврале достигала 2,9 млрд руб.

Мария Свиридова