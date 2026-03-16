Белгородский научный институт «Виогем» признан банкротом

Арбитражный суд Белгородской области признал несостоятельным АО «Виогем» — крупнейший в России специализированный научный центр в области горного дела. В отношении общества открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего утвержден член САУ «СРО “Дело”» Андрей Рыжов. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, общая сумма требований, включенных в реестр, составила 2,86 млрд руб. Наибольшая доля задолженности (2,73 млрд) приходится на банк ВТБ, который является истцом по этому делу. Всего число кредиторов института на данный момент увеличилось до восьми.

Первая ступень банкротства — наблюдение — была введена в начале ноября. Тогда в деле фигурировали шесть кредиторов. Помимо банка ВТБ, требования к институту заявляли и другие организации. Так, АО «ТБанк» подало заявление о включении в реестр требований на сумму 184,6 млн руб., ООО «Консультант Плюс Белгород» — на 40,2 тыс. руб., ООО «ВГК Угольный терминал» — на 1,09 млн руб., УФНС России по Белгородской области — на 20 млн руб., ООО «Техмаш» — на 4,75 млн руб., а также профсоюз НИИ «Виогем» — на 300 тыс. руб.

Генеральный директор НИИ «Виогем» Сергей Серый в беседе с «Ъ-Черноземье» сообщал в ноябре, что компания исполняет все долговые обязательства и завершает начатые проекты, «хотя все это происходит в условиях серьезных трудностей».

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («Виогем») основано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile.ru, под текущим названием общество зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 132,4 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Гендиректор — Сергей Серый. «Виогем» через цепочку из аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка «Виогема» в 2024 году составила 380 млн руб. (+88% к 2023-му), чистая прибыль — 7,1 млн руб. (+161%). По собственным данным, НИИ — крупнейший в РФ комплексный научно-проектный центр, специализирующийся на решении задач в области горного дела, а также единственный институт в стране, занимающийся проблемами осушения месторождений.

«Виогем» выступал поручителем по ряду кредитов, заключенных ВТБ с компаниями, входящими в контур головного офиса ГК «Канекс». В соответствии с условиями договоров ВТБ получил право требовать возврата всей суммы задолженности. Как выяснил «Ъ-Черноземье», пытаясь не допустить сокращения 160 сотрудников, институт договорился об их трудоустройстве с Белгородским госуниверситетом (БелГУ).

Анна Швечикова