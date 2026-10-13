Роспотребнадзор отметил сезонный всплеск заболеваемости пневмонией
Роспотребнадзор: ситуация с ОРВИ в стране развивается согласно прогнозам
13.10.2026, 13:19
В России наблюдается сезонный подъем заболеваемости внебольничными пневмониями, преимущественно среди взрослого населения. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в «Максе». Глава ведомства Анна Попова подчеркнула важность постоянного мониторинга эпидемиологической обстановки, особенно связанной с внебольничными пневмониями.
По результатам вирусологического мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов доминируют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы и вирусы парагриппа. Однако постепенно увеличивается доля вирусов гриппа, при этом преобладает штамм A(H1N1), известный как «свиной грипп».
Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 развивается согласно эпидпрогнозам, указали в Роспотребнадзоре. На 41-й неделе года в стране было зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что немного ниже показателей предыдущей недели. Популяция зараженных COVID-19 в основном испытывает симптомы, схожие с обычной простудой или гриппом.
Ситуация с энтеровирусными и острыми кишечными инфекциями, по данным Роспотребнадзора, остается стабильной и соответствует показателям прошлых лет.