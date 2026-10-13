Роспотребнадзор отметил сезонный всплеск заболеваемости пневмонией

Ситуация с острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), гриппом и COVID-19 развивается согласно эпидпрогнозам, указали в Роспотребнадзоре. На 41-й неделе года в стране было зарегистрировано более 665 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что немного ниже показателей предыдущей недели. Популяция зараженных COVID-19 в основном испытывает симптомы, схожие с обычной простудой или гриппом.