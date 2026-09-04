Имущество обанкротившегося белгородского «Виогема» продают за 361 млн
На повторный банкротный аукцион выставили имущественный комплекс крупнейшего в России специализированного научного центра в области горного дела — белгородского ОАО «Виогем». Его планируют продать девятью лотами суммарной начальной стоимостью 360,7 млн руб. Это на 10% меньше их совокупной цены на предыдущем аукционе — 400,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале «Федресурс».
Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ
Самый дорогой лот включает три земельных участка на проспекте Богдана Хмельницкого, 86 в Белгороде общей площадью около 7 тыс. кв. м и два здания, в том числе корпус на 6 тыс. кв. м с многочисленным имуществом. Начальная цена лота 214,2 млн руб.
Остальные лоты распределены следующим образом:
- производственный комплекс на улице Студенческой с буровыми установками — 44,1 млн руб.;
- участок с двумя зданиями под металлические стеллажи — 21,15 млн руб.;
- отдельные корпуса с листогибочным и фрезерным оборудованием, буровыми насосами, компрессорами, сварочными аппаратами и дизель-электростанцией — цены варьируются от 10,35 до 26,1 млн руб.;
- право долгосрочной аренды земельного участка — 31,5 млн руб.;
- патент на изобретение — 90 тыс. руб.;
- пакет инженерного ПО — 135 тыс. руб.
Шаг аукциона и задаток составляют 5% и 20% от стоимости лота соответственно. Подавать заявки на участие в торгах можно до 12 октября, итоги подведут 13-го.
- Институт пытается реализовать имущество с весны 2026 года. Предыдущие торги, назначенные на 1 сентября, признали несостоявшимися, однако четыре лота продали единственным заявителям. Покупателями активов выступили белгородское ООО «Белгеотех Инженеринг» Александра Маликова (приобрело земельный участок площадью 244 кв. м за 5 млн руб.), местное же ООО «Техмаш» Дмитрия Новобранова (участок на 342 кв. м за 6 млн руб.) и петербургское ООО «БМХ ПРО» Василия Фищева (два товарных знака по 500 тыс. руб. каждый). В рамках нового аукциона на продажу выставили только то имущество, которое не нашло спроса на прошлых торгах.
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («Виогем») создано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile.ru, под текущим названием общество зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. «Виогем» через цепочку аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка «Виогема» в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб. По собственным данным, НИИ — крупнейший в РФ комплексный научно-проектный центр, специализирующийся на решении задач в области горного дела, а также единственный институт в стране, занимающийся проблемами осушения месторождений.
Арбитражный суд Белгородской области признал ОАО «Виогем» банкротом в марте, открыв в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Наблюдение в организации действовало с начала ноября 2025-го. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был утвержден Андрей Рыжов.
- Несостоятельность института вызвана поручительствами по кредитным обязательствам ряда структур группы «Канекс» перед банком ВТБ, условия которых позволили кредитору потребовать от «Виогема» всю сумму задолженности. При этом, как ранее выяснил «Ъ-Черноземье», руководству института удалось избежать массовых увольнений, договорившись с Белгородским государственным университетом о переводе 160 сотрудников.
На этой неделе стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области включил в реестр кредиторов ОАО «Виогем» требования ВТБ на сумму 1,1 млрд руб., признав их обоснованными. Общая сумма задолженности в феврале достигала 2,9 млрд руб.