Имущество обанкротившегося белгородского «Виогема» продают за 361 млн

На повторный банкротный аукцион выставили имущественный комплекс крупнейшего в России специализированного научного центра в области горного дела — белгородского ОАО «Виогем». Его планируют продать девятью лотами суммарной начальной стоимостью 360,7 млн руб. Это на 10% меньше их совокупной цены на предыдущем аукционе — 400,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале «Федресурс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Самый дорогой лот включает три земельных участка на проспекте Богдана Хмельницкого, 86 в Белгороде общей площадью около 7 тыс. кв. м и два здания, в том числе корпус на 6 тыс. кв. м с многочисленным имуществом. Начальная цена лота 214,2 млн руб.

Остальные лоты распределены следующим образом:

производственный комплекс на улице Студенческой с буровыми установками — 44,1 млн руб.;

участок с двумя зданиями под металлические стеллажи — 21,15 млн руб.;

отдельные корпуса с листогибочным и фрезерным оборудованием, буровыми насосами, компрессорами, сварочными аппаратами и дизель-электростанцией — цены варьируются от 10,35 до 26,1 млн руб.;

право долгосрочной аренды земельного участка — 31,5 млн руб.;

патент на изобретение — 90 тыс. руб.;

пакет инженерного ПО — 135 тыс. руб.

Шаг аукциона и задаток составляют 5% и 20% от стоимости лота соответственно. Подавать заявки на участие в торгах можно до 12 октября, итоги подведут 13-го.

Институт пытается реализовать имущество с весны 2026 года. Предыдущие торги, назначенные на 1 сентября, признали несостоявшимися, однако четыре лота продали единственным заявителям. Покупателями активов выступили белгородское ООО «Белгеотех Инженеринг» Александра Маликова (приобрело земельный участок площадью 244 кв. м за 5 млн руб.), местное же ООО «Техмаш» Дмитрия Новобранова (участок на 342 кв. м за 6 млн руб.) и петербургское ООО «БМХ ПРО» Василия Фищева (два товарных знака по 500 тыс. руб. каждый). В рамках нового аукциона на продажу выставили только то имущество, которое не нашло спроса на прошлых торгах.

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению месторождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специальным горным работам, геомеханике, геофизике, гидротехнике, геологии и маркшейдерскому делу (проектирование подземных сооружений)» («Виогем») создано в Белгороде в 1959 году как «ЦНИИгоросушения». По данным Rusprofile.ru, под текущим названием общество зарегистрировано в 2011 году. Уставный капитал — 132,5 млн руб. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. «Виогем» через цепочку аффилированных юрлиц контролируется ГК «Канекс». Выручка «Виогема» в 2025 году составила 136 млн руб., убыток — 67 млн руб. По собственным данным, НИИ — крупнейший в РФ комплексный научно-проектный центр, специализирующийся на решении задач в области горного дела, а также единственный институт в стране, занимающийся проблемами осушения месторождений.

Арбитражный суд Белгородской области признал ОАО «Виогем» банкротом в марте, открыв в отношении компании конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Наблюдение в организации действовало с начала ноября 2025-го. Исполняющим обязанности конкурсного управляющего был утвержден Андрей Рыжов.

Несостоятельность института вызвана поручительствами по кредитным обязательствам ряда структур группы «Канекс» перед банком ВТБ, условия которых позволили кредитору потребовать от «Виогема» всю сумму задолженности. При этом, как ранее выяснил «Ъ-Черноземье», руководству института удалось избежать массовых увольнений, договорившись с Белгородским государственным университетом о переводе 160 сотрудников.

На этой неделе стало известно, что Арбитражный суд Белгородской области включил в реестр кредиторов ОАО «Виогем» требования ВТБ на сумму 1,1 млрд руб., признав их обоснованными. Общая сумма задолженности в феврале достигала 2,9 млрд руб.

Кабира Гасанова