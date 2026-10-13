Связанные одной нитью

Общий объем товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году составил около $230 млрд. Несмотря на общее годовое снижение (около 6%), в конце года (декабрь) был зафиксирован рост экспорта (+17%) и импорта (+22,7%) к аналогичному месяцу прошлого года. Морские маршруты (помимо сухопутных и трубопроводных) являются важным способом доставки в двусторонней торговле, в них задействованы как дальневосточные порты, так и все более активно Северный морской путь (СМП), навигацию по которому власти РФ хотят сделать круглогодичной. Ключевыми морскими партнерами Китая на данный момент остаются США (но объем перевозок постоянно сокращается), страны АСЕАН, Япония и Южная Корея, а также Евросоюз.