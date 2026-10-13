Связанные одной нитью

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Какие предложения привез в Китай Николай Патрушев

13.10.2026, 13:01
Перспективы сотрудничества между Россией и Китаем в морской сфере обсудил в ходе визита в КНР помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Среди предложений российской стороны — сопряжение Морского шелкового пути и Трансарктического транспортного коридора, инвестиционные проекты по развитию причальной и терминальной инфраструктуры портов, обмен технологиями в области автоматизации контейнерных терминалов, совместные научные исследования в морской сфере. Китайская сторона также выразила заинтересованность в углублении сотрудничества на море с Россией, назвав его «голубой движущей силой» двусторонних отношений.
Николай Патрушев

Николай Патрушев

Антон Великжанин / Коммерсантъ

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Николай Патрушев пробыл в Китае с 8 по 13 октября и был среди прочего принят членом Политбюро ЦК Компартии Китая, министром иностранных дел Ван И, министром транспорта Лю Вэем и замминистра промышленности и информатизации Кэ Цзисинем. В ходе переговоров Николай Патрушев отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Морской коллегией задачу по развитию взаимовыгодных партнерских отношений с зарубежными странами в сфере морской деятельности в условиях формирующегося многополярного мира. В этой связи российская делегация, по его словам, и прибыла в Китай.
«Отношения России и Китая доказали свою прочность в самые непростые времена. Сегодня перед нами стоит задача сделать эти отношения еще более многогранными, дополнив их новым, морским измерением,— заявил Николай Патрушев на встрече с Ван И.— Уверен, что общими усилиями на основе доверия и взаимного уважения мы сможем открыть эту страницу совместной работы так же успешно, как открывали предыдущие».
По словам Николая Патрушева, растущие между РФ и КНР объемы торговли требуют наличия надежных транспортных коридоров, значительная часть которых пролегает через морские пути, углубляющееся энергетическое сотрудничество нуждается в устойчивых логистических цепочках, а расширяющееся освоение ресурсов, в том числе в северных широтах, требует совместных усилий по обеспечению безопасности судоходства. «У наших страцн есть все необходимое для того, чтобы это направление стало успешным: взаимодополняющие потенциалы, богатый опыт совместных проектов и, что особенно важно, обоюдная заинтересованность в результате»,— подчеркнул он.
Россия, как напомнил помощник президента РФ, обладает протяженной морской границей, развитой портовой инфраструктурой и уникальным опытом судоходства в северных морях. Китай же, как отметил он далее, располагает мощным судостроительным и логистическим потенциалом, а также колоссальным опытом организации морской торговли. «Важно эти преимущества объединить»,— призвал Николай Патрушев.

Общий объем товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году составил около $230 млрд. Несмотря на общее годовое снижение (около 6%), в конце года (декабрь) был зафиксирован рост экспорта (+17%) и импорта (+22,7%) к аналогичному месяцу прошлого года. Морские маршруты (помимо сухопутных и трубопроводных) являются важным способом доставки в двусторонней торговле, в них задействованы как дальневосточные порты, так и все более активно Северный морской путь (СМП), навигацию по которому власти РФ хотят сделать круглогодичной. Ключевыми морскими партнерами Китая на данный момент остаются США (но объем перевозок постоянно сокращается), страны АСЕАН, Япония и Южная Корея, а также Евросоюз.

Николай Патрушев озвучил предложения российской стороны, включая идею совместного развития стратегических логистических инициатив. «Китай уже более десяти лет реализует концепцию Морского шелкового пути. Россия же, опираясь на накопленный ей огромный опыт полярного судоходства и эксплуатации Северного морского пути, запустила проект Трансарктического транспортного коридора»,— напомнил он. По словам помощника президента РФ, скоординированное развитие этих маршрутов способно изменить мировую геоэкономическую карту, сделав торговлю «дешевой, доступной и защищенной от военной эскалации, пиратства и санкций».
Перспективы участия китайских компаний в развитии Трансарктического транспортного коридора, а также мультимодального маршрута «Мохэ-Найба» (связывающего северные провинции Китая с арктическим побережьем Якутии и СМП) и Обь-Алтайского коридора (который должен связать водные пути Сибири с магистралями, ведущими в Республику Алтай и коридорами в сторону Азии). Российская сторона назвала обеспечение транспортного суверенитета на северном направлении «общей задачей». Как сообщил Николай Патрушев, Владимир Путин поставил задачу «оперативно завершить разработку комплексного проекта развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора». По его словам, сейчас формируется финансово-экономическая модель с привлечением средств фондового рынка, концессий и иностранных инвестиций.
Во время обхода судостроительной верфи Вайгаоцяо Николай Патрушев обратил внимание на ограниченность сотрудничества между РФ и КНР в судостроительной сфере, но подчеркнул хорошие возможности для его развития: «Важно наладить обмен инженерными компетенциями между конструкторским подразделением вашей верфи и проектными бюро российских судостроительных предприятий». У России, по его словам, накоплен серьезный инновационный потенциал в области судостроения. «Для его аккумуляции и дальнейшего развития в настоящее время завершается создание уникального исследовательского центра — НИЦ имени академика Крылова. По его линии можно наладить сотрудничество»,— предложил он.
При посещении глубоководного порта Яншань Николай Патрушев выделил еще четыре направления для взаимодействия России и Китая: развитие прямых контейнерных линий между портом Яншань и российскими портами; использование Владивостока как узлового пункта транзитных коридоров, соединяющих Яншань с внутренними регионами России и далее с рынками Европы, с распределением грузопотоков между морским и железнодорожным плечом; совместные инвестиционные проекты по развитию причальной и терминальной инфраструктуры российских портов с учетом опыта строительства порта Яншань; обмен технологиями в области автоматизации контейнерных терминалов с опорой на опыт эксплуатации крупнейшего в мире автоматизированного терминала, введенного в порту Яншань.
По техоснащению Яншань (расположен близ Шанхая) является одним из самых современных портов в мире. В ходе его осмотра помощнику президента РФ среди прочего показали, как в порту задействуются технологии на основе сетей 5G и интернета вещей, позволяющие удаленно управлять автоматизированными погрузочными устройствами и кранами, а также транспортными комплексами. А он, в свою очередь, пригласил китайских партнеров к изучению модели создания цифровых верфей, приведя в качестве примера проект, который реализуется на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, и призвал подумать о создании единых стандартов цифровых двойников судов.
В ходе посещения Шанхайского транспортного университета Цзяотун (входит в топ-100 мировых рейтингов вузов и в топ-10 самых престижных китайских высших учебных заведений) Николай Патрушев обсудил перспективы взаимодействия с российскими вузами и институтами в области подготовки кадров для судостроения и морской сферы, а также проведения совместных научных исследований.
Помощник президента РФ предложил Пекину инициировать «морской диалог» в рамках БРИКС, председательство в котором перейдет к Китаю в 2027 году.
В российскую делегацию также вошли представители администрации президента, Министерства промышленности и торговли, Министерства науки и высшего образования, Федерального агентства морского и речного флота, Федерального агентства по рыболовству и ведущих транспортно-логистических компаний и научных учреждений РФ.
Глава МИД КНР Ван И, принимая российских гостей, назвал океан «голубой нитью, соединяющей мир и имеющей решающее значение для безопасности и долгосрочного развития всех стран». Китай и Россия, по его словам, как постоянные члены Совбеза ООН и ведущие морские державы, несут особую ответственность в международных морских делах и имеют широкие перспективы сотрудничества. В этой связи он также упомянул целесообразность координации развития китайского Морского шелкового пути и российского Трансарктического транспортного коридора, в том числе для обеспечения стабильного снабжения энергоресурсами и безопасного функционирования цепочек поставок. Сотрудничество в морской сфере Ван И назвал «голубой движущей силой» отношений между Китаем и Россией.

Александр Аношин

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